Orbitowski dla „Wprost”: Macierzyństwo? Lepiej dać w palnik. Polska to kraj wrogi matkom

– Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, (...) piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – powiedział prezes PiS.

Moje doświadczenie życiowe skłania ku przeciwnych wniosków. Alkohol sprzyja spontanicznemu uprawianiu miłości bez zabezpieczenia. Owocem takiej przygody są właśnie dzieci. Zdumiewa mnie też osobliwa troska starszego pana o rozmnażanie się naszego wspaniałego społeczeństwa. Sam ma, jak wiemy, ogromne osiągnięcia w tym zakresie.

Kraj wrogi matkom

Mówiąc poważniej, wcale nie dziwię się kobietom, że rezygnują z macierzyństwa, bądź odkładają decyzję o nim na przyszłość.