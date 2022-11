Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Tak wielu nie było ich od lat

10 listopada nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania.– Jest to uroczystość, którą przeżywa wiele osób na tej sali – mówił prezydent.– Wspólnie z Panami dźwigamy odpowiedzialność za polskie sprawy. Powiedziałemkażdemu z Panów – to jest odpowiedzialność. Ta tuba wraz z buławą waży tony,ale widzę, że żadnego z Panów w ziemię nie wgniata. To bardzo dobrze. To właśniedlatego je dostaliście. W ocenie dotychczasowej służby, a także tego, kim ijacy jesteście. Jako żołnierze Rzeczypospolitej i ludzie, którzy podjęli sięzadań i w służbie dla RP realizują – mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że momentwręczenia nominacji jest szczególny ze względu na wojnę za wschodnią granicę i sąsiada,który oczekuje podległości innych państw.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

generał dywizji Krzysztof Radomski – szefInspektoratu Kontroli Wojskowej. To jeden z zaufanych oficerów ministraBłaszczaka. Szef MON powierzył mu m.in. proces rozbudowy armii do 300 tys.żołnierzy.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowanyzostał:

generał brygady Wojciech Marchwica – szefsztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. Marchwica dowodziłm.in. Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych oraz służył na misjach wKosowie, Iraku i Afganistanie.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowanizostali:

gepułkownik Mariusz Fryc – zastępcadyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura BezpieczeństwaNarodowego;

pułkownik Marcin Górka – dyrektor DepartamentuInnowacji MON;

pułkownik Tomasz Jatczak – dowódca 2. SkrzydłaLotnictwa Taktycznego;

pułkownik Sławomir Kojło – dowódca3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;

pułkownik Robert Kopacki –zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych;

pułkownik Roman Kopka – dowódca 7.Brygady Obrony Wybrzeża;

pułkownik Sławomir Kozicki –zastępca dyrektora Departamentu Budżetowego MON;

pułkownik Jerzy Laskowski – zastępca dyrektoraDepartamentu Strategii i Planowania Obronnego MON;

pułkownik Jarosław Mokrzycki –dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG;

pułkownik Mirosław Polakow – szef Pionu Wsparcia –zastępca szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

komandor Adam Rzeczkowski – szef PionuPlanowania – zastępca szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SiłZbrojnych;

pułkownik Mariusz Skulimowski – szef ZarząduLogistyki – P4 SG WP;

pułkownik Krzysztof Zielski –szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 SG WP.

Na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowani zostali:

komandor Włodzimierz Kułagin – dowódca 8.Flotylli Obrony Wybrzeża;

komandor Jarosław Wypijewski– dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BiuraBezpieczeństwa Narodowego.

We wtorek Onet informował, że prezydent Andrzej Duda awansuje17 oficerów Wojska Polskiego na generałów. Tak wielu awansów nie było od lat. Portalzauważył, że w czasach potężnego konfliktu między Pałacem Prezydenckim aministerstwem obrony (kiedy szefem MON był jeszcze Antoni Macierewicz)nominacji nastopnie generalskie była zaledwie garstka.

