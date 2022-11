Oto 50 najbardziej wpływowych Polaków. To oni mają na nas największy wpływ

W zeszłym roku zwyciężyli zaszczepieni Polacy. Dwa lata temu medycy i pierwszy front walki z pandemią. Dziś o pandemii już nikt nie pamięta, więc i zwycięzca inny.

„Wprost” już po raz dwunasty przygotował listę 50 najbardziej wpływowych Polaków. Kandydatów do tego tytułu zgłasza co roku redakcja i to ona decyduje, kto z nich zajmie najwyższe miejsca. Przez lata wygranymi byli politycy. W zależności od tego, kto akurat sprawował władzę. W 2011 roku pierwsze miejsce zajmował Donald Tusk, za nim był Jarosław Kaczyński, a potem Kuba Wojewódzki i ojciec Tadeusz Rydzyk. Trzy lata temu najbardziej wpływowy był Jarosław Kaczyński. Za nim Olga Tokarczuk, a trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu. Były czasy, kiedy na podium zestawienia wskoczył kelner ze słynnej restauracji Sowa i Przyjaciele, bo to jego nagrania wstrząsnęły wtedy polską sceną polityczną.

Kiedyś wpływowi, dzisiaj zapomniani

W pierwszej dwudziestce rankingu długo utrzymywały się takie nazwiska jak Schetyna, Biedroń, Kurski, Belka, Macierewicz, ale dzisiaj ich wpływ na nasze życie jest praktycznie żaden. Był Ryszard Petru i Edward Miszczak. Był Leszek Czarnecki i Janusz Palikot. Ale Petru kojarzy się dzisiaj głównie z memem o sześciu królach. Miszczak w TVN już nie rządzi. Czarnecki bank stracił. A Palikot, który był nadzieją dla przedsiębiorców, że wreszcie znajdzie się ktoś, kto poprawi ich los, reklamuje dzisiaj wódkę i osobiste kursy „Janusza marketingu”. Ich wszystkich również na tegorocznej liście nie ma. Jest za to multum nowych nazwisk, które mają wpływ na nasze gusta, poglądy, czy to, co robią nasze dzieci.