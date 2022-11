Prezydencki minister: Przyszłość UE napawa nas smutkiem i zwątpieniem

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk, „Wprost”: Rząd Mateusza Morawieckiego postanowił ocieplić relacje z Brukselą. Czy dzięki temu Polska dostanie pieniądze z KPO?

Paweł Szrot: Gdyby świat był piękniejszy, a politycy kierowali się wyłącznie zasadami słuszności, uczciwości i rzetelności, zaś mniej interesami politycznymi, to Polska już dawno by te pieniądze dostała. Tak naprawdę to leży w interesie wolnego świata, który walczy z agresją złowrogiego reżimu ze wschodu, a Polska odgrywa kluczową rolę w tej walce. To, że nie dostajemy pieniędzy, przyprawia nas wszystkich o smutek i zwątpienie, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej.

Rząd szykuje ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, która podobno ma być wyjściem do przodu wobec żądań Komisji Europejskiej. Spełniane są też kamienie milowe. Czy to oznacza pójście na ustępstwa?

Proszę nie oczekiwać ode mnie, że oficjalnie będę komentował nieoficjalne informacje. Pan prezydent spodziewa się, że wszystkie tak poważne decyzje, dotyczące polityki zagranicznej, będą z nim konsultowane.

Nie odpowiedział pan, czy rządowe próby ocieplenia relacji z Unią Europejską przyniosą pożądane efekty?

Jakie powody ma Komisja Europejska, żeby na takie ocieplenie i w konsekwencji przyznanie nam środków się zgodzić? Żadnych. Urzędnicy KE chcieliby realizować własną agendę polityczną. Rząd Zjednoczonej Prawicy do tego nie pasuje. Dlatego Komisja Europejska chce tę sytuację zmienić. Wszystkie negocjacje, porozumienia, rozmowy mają prowadzić do tych efektów politycznych, które oni chcą uzyskać.

Czy Pan prezydent podpisze nową lex Czarnek?

Prace nad tą ustawą toczyły się w zupełnie innej atmosferze niż na wiosnę, kiedy ustawa oświatowa została przez pana prezydenta zawetowana. Tym razem połączono dwa projekty – prezydencki i poselski.