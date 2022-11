Wojna Rosji z Ukrainą. Generał trzeciego kraju obłożony sankcjami przez Polskę

Generał Apti Alaudinow został 17. osobą, objętą w tym roku sankcjami po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. O dopisanie wojskowego do listy wnioskował Komendant Główny Policji. Ukarany za udział w napaść na Ukrainę Czeczen jest generałem dywizji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Pełni też funkcję sekretarza Czeczeńskiej Rady Bezpieczeństwa.

Dowódca batalionu „Achmat” objęty sankcjami

Generał Alaudinow to dowódca czeczeńskiego batalionu „Achmat”. To jednostka wysłana przez Ramzana Kadyrowa do Ukrainy i prowadząca na terytorium tego kraju działania bojowe. Jak pisze polskie MSWiA, jeszcze w 2020 roku był on obłożony zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. Jego konta bankowe zamrożono. Polskie władze zdecydowały, że także do naszego kraju nie będzie on miał wstępu. Jego środki również zamrożono.

Apti Aludinow objęty sankcjami. Komunikat MSZ

„Apti Alaudinow ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, jest bezpośrednio związany z osobami dysponującymi środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r”. - napisali urzędnicy w uzasadnieniu decyzji.

„Istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji na Ukrainę” – dodawano w komunikacie ministerstwa.

Polska lista sankcyjna

Polską listę z osobami objętymi sankcjami za wojnę opublikowano 26 kwietnia. Początkowo znalazło się na niej 35 firm i 15 osób., w tym bajecznie bogaci rosyjscy oligarchowie. W październiku z listy usunięto firmę MAGA Foods, którą wykupili polscy pracownicy. Nasz kraj obłożył też Rosję sankcjami gospodarczymi i już szykuje kolejne.

