Ważna decyzja władz Ukrainy. „Zgoda na poszukiwania mogił Polaków zamordowanych przez UPA”

Fundacja Wolność i Demokracja przekazała na Facebooku, że 2 listopada uzyskała zgodę władz ukraińskich na rozpoczęcie prac archeologiczno-poszukiwawczych mogiły Polaków zamordowanych przez oddział UPA w lutym 1945 roku w miejscowości Puźniki na Podolu, w dawnym województwie tarnopolskim.

Ukraina wydała zgodę na ekshumacje. Przydacz o dużej zmianie

„Dziękujemy Władzom Ukraińskim za tę ważną decyzję oraz wszystkim przedstawicielom RP w szczególności Prezydentowi, Premierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy podejmowali działania na rzecz umożliwienia poszukiwań i ekshumacji naszych Rodaków, których szczątki spoczywają na terenie Ukrainy” – czytamy w komunikacie Fundacji na Facebooku.

W rozmowie z PAP decyzję władz Ukrainy skomentował wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Wskazał, że formalna notyfikacja z ich strony to duża zmiana w stosunku do tego, jak wcześniej podchodziły do tej kwestii władze Ukrainy.

Kaczyński o konieczności rozwiązania kwestii Wołynia

Rzeź wołyńska od dziesiątek lat kładzie się cieniem na relacjach Polski z Ukrainą. W ostatnim czasie o konieczności rozwiązania historycznych zaszłości mówił Jarosław Kaczyński. – Chcemy jak najlepszych stosunków (z Ukrainą – red.), ale oczywiście chcemy także, żeby te historyczne sprawy, tragiczne, takie jak Wołyń zostały rozwiązane zgodnie z zasadami przyzwoitości i uczciwości, które jeśli Ukraina chce być krajem tej naszej, demokratycznej strefy, muszą i Ukrainę obowiązywać. To chcę jasno powiedzieć – podkreślił. – Ale o tym będziemy mówili po zwycięskiej wojnie. Bo powtarzam: ta wojna jest również naszą wojną, wojną w naszym interesie – dodał Jarosław Kaczyński, gdy spotkał się z wyborcami w Oleśnicy.