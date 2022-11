NA ŻYWO: Marsz Niepodległości. Młodzież Wszechpolska spaliła flagę Strajku Kobiet

11 listopada obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od rana w Warszawie trwają uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Od rana w Warszawie trwają uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu złożyli wieńce przed pomnikami „ojców niepodległości”. W trakcie przemówienia na pl. Piłsudskiego Andrzej Duda nawiązał do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i wojny w Ukrainie .

. W piątek pod hasłem „Silny Naród – Wielka Polska” ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe z Robertem Bąkiewiczem na czele. Policja rano ustawiła betonowe zapory w Alejach Jerozolimskich i zaznaczyła, że środki techniczne mają zapewnić bezpieczeństwo.

organizowany przez środowiska narodowe z Robertem Bąkiewiczem na czele. Policja rano ustawiła betonowe zapory w Alejach Jerozolimskich i zaznaczyła, że środki techniczne mają zapewnić bezpieczeństwo. Organizatorzy podali trasę Marszu Niepodległości . Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, następnie skręcą Wał Miedzeszyński, po czym wejdą na Błonia Stadionu Narodowego.

. Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, następnie skręcą Wał Miedzeszyński, po czym wejdą na Błonia Stadionu Narodowego. Reporterka „Wprost” Klaudia Zawistowska będzie śledziła przebieg Marszu Niepodległości na żywo. Zapraszamy do naszej wspólnej relacji.

16:25 Kilku uczestników wspięło się na kraty wieżyc mostu Poniatowskiego i odpaliło race – informuje reporterka „Gazety Wyborczej”. twitter.com 16:15 Uczestnicy Marszu Niepodległości dotarli na błonia Stadionu Narodowego. W tłumie słychać skandowanie: „Nie islamska, nie laicka, tylko Polska katolicka” oraz „Bóg, honor i ojczyzna”. Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo. twitter.com 16:11 Wśród uczestników Marszu widać osoby, które trzymają transparenty „Nie nasza wojna. Stop ukrainizacji Polski”. Część osób ma też banery negujące pandemię. Słychać też skandowanie „Pamiętamy o segregacji”. 16:04 Na marszu są także uczestnicy z węgierskimi flagami. twitter.com 15:51 Na trasie marszu co chwila słychać wybuchy petard. Poza tym wydarzenie ma dość spokojny przebieg. twitter.com 15:48 Reporter Polsat News informuje, że czoło Marszu będzie skręcać w stronę Wału Miedzeszyńskiego. 15:32 Działaczki Młodzieży Wszechpolskiej spaliły flagę Strajku Kobiet. twitter.com 15:28 Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z Marszu Niepodległości. twitter.com 15:22 Uczestnicy Marszu Niepodległości idą przez Most Poniatowskiego. Dwa lata temu w pobliżu mostu doszło do incydentu – raca, którą rzucił jeden z uczestników doprowadziła do pożaru mieszkania przy ul. 3 Maja. 15:12 Reporter TOK FM ocenia, że to jeden z najbardziej sennych Marszów Niepodległości od dawna. twitter.com 15:05 Marsz Niepodległości dotarł do Ronda De Gaulle'a. twitter.com 15:03 Marsz Niepodległości został wstrzymany na kilka minut. Funkcjonariusze obezwładnili i wynieśli z okolic ronda de Gaulle’a kilku mężczyzn z kontrmanifestacji. Informuje o tym Onet. Incydent podczas Marszu Niepodległości. Policja wyniosła kilka osób 14:56 Tomasz Gutry, fotoreporter, który w 2020 r. został postrzelony z broni gładkolufowej na Marszu Niepodległości, w tym roku także robi zdjęcia podczas wydarzenia. Spotkała go nasza reporterka. twitter.com 14:53 W Marszu Niepodległości biorą udział politycy Solidarnej Polski - minister Zbigniew Ziobro, wiceminister Janusz Kowalski, wiceminister Jacek Ozdoba i europoseł Patryk Jaki. twitter.com 14:43 Z Ronda Dmowskiego w Warszawie wyruszył Marsz Niepodległości Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego w stronę Stadionu Narodowego. 14:32 W kontrze do marszu środowisk narodowych na Placu Unii Lubelskiej zorganizowano „antyfaszystowskie street party”. twitter.com 14:14 Czoło Marszu Niepodległości sformowało się w centrum Warszawy. twitter.com 14:00 Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości. Uczestnicy około 14:25 ruszą z Ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi. „Niech nas usłyszą w ratuszu” – napisał Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. twitter.com 13:57 Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zamieścili zdjęcie z odwróconym logo Strajku Kobiet. twitter.com 13:53 Wkrótce z Ronda Dmowskiego ruszy Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. O 14:00 na Placu Unii Lubelskiej wystartuje inne wydarzenie – antyfaszystowskie street party. 13:39 Zakończyły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W centrum stolicy formuje się kolumna Marszu Niepodległości. twitter.com 13:23 Prezydenci Polski i Litwy wraz z małżonkami przejdą pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 13:20 W trakcie przemówienia na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda mówił o wojnie w Ukrainie i kryzysach. – Damy radę przetrwać wszystkie kryzysowe sytuacje z podniesioną głową, z godnością – powiedział. Prezydent Andrzej Duda w Święto Niepodległości: Polska granica została obroniona 13:07 Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Towarzyszyli mu szef rządu Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 13:00 – Dziś Polska i Litwa są strategicznymi partnerami. Razem czujemy się i jesteśmy silniejsi– mówił prezydent Litwy. 12:56 – 104 lata temu Wasz kraj powstał jak feniks z popiołów. Drugą RP mogła bronić odwaga Waszych przodków– powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. 12:54 – Niech Pan Bóg ma w opiece naród Polski i jej sąsiadów– zakończył przemówienie prezydent Andrzej Duda. Planowane jest przemówienie prezydenta Litwy, który jest gościem podczas centralnych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie. 12:51 – Nasi pradziadkowie rozpoczęli odbudowę Polski ze zgliszcz. Trzeba było lepić państwo spośród trzech zaborów, różnych systemów politycznych, prawnych, administracyjnych. Tak wielka była wola suwerenności po tych wszystkich cierpieniach, że dali radę to zrobić. Jeśli oni dali radę, to i my damy radę. Jesteśmy narodem pracowitym, inteligentnym – mówił Andrzej Duda. 12:49 Prezydent mówił, że Polska poradzi sobie z kryzysem po pandemii oraz wywołanym wojną w Ukrainie. –Choćby realizując program budowy elektrowni nuklearnych – podkreślił. Mówił też o interkonektorze gazowym Polska-Litwa. 12:47 – Jakże inaczej dzieje się dzisiaj, gdy Ukraina tę pomoc otrzymuje i dzięki bohaterstwie jej żołnierzy broni swojego terytorium. Trzeba tego wsparcia udzielać nadal. To jest także wsparcie dla bezpieczeństwa RP – mówił prezydent.– 12:42 Andrzej Duda dziękował za przyjęcie ukraińskich uchodźców do Polski, za pomoc rzeczową i przekazywanie środków finansowych oraz wspieranie obrońców Ukrainy. – Pokazaliście wielką klasę. Polak potrafi. To są działania w obronie wolności, naszej i w naszej części Europy – mówił. 12:40 Prezydent dziękował także tym, którzy pomagali przy granicy. – Dzięki ofiarności takich ludzi, którzy rzetelnie wspierali żołnierzy i byli nastawieni na pomoc człowiekowi, wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką. Dziękuję z całego serca – powiedział Andrzej Duda na Placu Piłsudskiego. 12:39 – Rzeczywistość uświadomiła nam, co to znaczy mieć i nie mieć niepodległości – mówił. Przypomniał o ataku hybrydowym na granicę z Białorusią i akcję przeciwko Litwie. – Styczeń i 24 lutego 2022 r. pokazał nam, jakie było źródło tej akcji. Chodziło o to, by wywołać zamęt, kryzys, także w łonie UE – powiedział. – Dziękuję Wam za służbę w trudnych warunkach, pogodowych, ale także społecznych, gdy byliście z różnych stron atakowani – mówił. 12:35 – Kiedy rozpoczynaliśmy obchody w 2017, 2018 roku padało wiele sceptycznych słów. „Po co tak w kółko powtarzać o tej niepodległości?”. Niektórzy nie chcieli pamiętać, że niepodległość i wolność nie jest dana raz na zawsze. Że ktoś może ją odebrać. Tak, jak odebrano ją Polakom na przełomie XVIII i XIX wieku – podkreślił prezydent. – Często jest tak, że o trudnym się zapomina – dodał. 12:32 – Mimo wszystkich dziejowych wichrów, ogromnie trudnych dziesięcioleci i straszliwych lat II wojny światowej przez większość czasu Polska była państwem niepodległym i Polacy mogli żyć jak wolni ludzie – mówił Andrzej Duda. –Dziękuję wszystkim, którzy przez czas ostatnich, prawie pięciu lat, przypominali o wielkiej wartości, którą jest suwerenne, niepodległe państwo – mówił prezydent. Dziękował tym, którzy szukali informacji o bezimiennych bohaterach w rodzinnych albumach, zwłaszcza za zachęcanie do tego dzieci i młodzieży.– 12:30 – Wielce szanowny Panie Prezydencie Republiki Litewskiej wraz z pierwszą damą, szanowni Państwo marszałkowie Sejmu i Senatu, wielce szanowny Panie Premierze, wraz z członkami Rady Ministrów. Wielce szanowni Panie i Panowie posłowie i senatorowie, a także posłowie do PE. Szanowni ekscelencje ambasadorzy i członkowie korpusu dyplomatycznego (...) eminencjo Księże Kardynale, czcigodni księża oraz kapelani. Szanowni Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, dostojni goście, rodacy. 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ten czas stulecia obchodzimy od grudnia 2017 roku – zaczął przemówienie prezydent Andrzej Duda. Wtedy zainaugurowano obchody. 12:17 Rozpoczyna się uroczysta odprawa wart 12:12 Trwa Apel Poległych na Placu Piłsudskiego. 12:07 Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odśpiewano hymn Polski. „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewano też w innych miejscach w Warszawie i w całej Polsce. 12:00 Na placu Piłsudskiego podniesiono proporzec prezydenta RP. 11:56 O 12:00 rozpoczną się centralne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W tym roku w obchodach w Polsce bierze udział litewska para prezydencka, Gitanas Nauseda i Diana Nausediene. 11:39 Film z okazji Święta Niepodległości opublikował premier Mateusz Morawiecki. twitter.com 11:17 O 11:11 w Warszawie ruszył Bieg Niepodległości. twitter.com 11:10 W Warszawie trwają przygotowania do Marszu Niepodległości. Od wczesnych godzin rannych na ulicach rozstawiane są betonowe zapory. Policja zaznacza, że wszystkie środki techniczne służą zapewnieniu bezpieczeństwa. twitter.com 11:05 Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie. twitter.com 10:27 Film z okazji Święta Niepodległości Polski opublikowała też Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska.



twitter.com 10:15 Z okazji Święta Niepodległości Polski życzenia złożył także premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Wywalczyliście swoją wolność i niepodległość dzięki bohaterstwu i poświęceniu wielu pokoleń. Dziś wspieracie nas. Dziękuję Panie Premierze Mateuszu Morawiecki!" - czytamy w poście na Twitterze.



twitter.com 10:01 Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę do Warszawy płyną słowa pamięci i gratulacje od światowych przywódców. Na oryginalne uczczenie polskiego święta zdecydował się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





Wyjątkowy gest Zełenskiego z okazji Dnia Niepodległości Polski. „104 słowa” 09:43 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podczas uroczystości w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Orderem Orła Polskiego "za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze" odznaczony został ojciec Jacek Salij, pisarz, publicysta i profesor nauk teologicznych. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski wyróżnieni zostali aktor, piosenkarz i publicysta Jan Pietrzak oraz ks. Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, od 1981 roku duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce, pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości powędrował do dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Roberta Firmhofera oraz braci Łukasza i Pawła Golców, założycieli Golec uOrkiestra. 09:11 Lider PSL znajduje się w Małopolsce, gdzie podpisał Deklarację Krakowską. To "ideowe, patriotyczne i historyczne zobowiązanie Koalicji Polskiej".



twitter.com 09:05 W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Narodowe Święto Niepodległości.



twitter.com 08:24 - Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, jest inne, i wszyscy to czujemy. Tym bardziej potrzeba nam poczucia wspólnoty i świętowania tego dnia — mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych w Polsat News. 08:01 Donald Tusk opublikował nagranie z okazji Święta Niepodległości. Lider Platformy Obywatelskiej mówi, że to święto "zakochanych w Polsce".



twitter.com 07:51 Politycy od rana świętują Dzień Niepodległości w mediach społecznościowych. Okolicznościową grafikę zamieściła Kancelaria Prezydenta.



twitter.com