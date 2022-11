„Niedyskrecje do słuchania”. Opowieści Kaczyńskiego i co z nich wynika

Dlaczego Jarosław Kaczyński na spotkaniach z wyborcami opowiada o kobietach, które „dają w szyję”? O co poprosił prezes PiS nowego prezesa TVP? Kogo promowała Solidarna Polska w programach telewizyjnych? Co powiedział prezes PiS Zbigniewowi Ziobrze i Patrykowi Jakiemu podczas niedawnego spotkania? O tym i innych sprawach opowiadamy w podcaście „Niedyskrecje do słuchania”.

W mijającym tygodniu opinię publiczną zelektryzowała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego podczas jednego ze spotkań z wyborcami, o młodych kobietach, które „dają w szyję” i przez to nie rodzą dzieci. Jarosław Kaczyński tą wypowiedzią rozdrażnił polskie kobiety, które i tak są wściekłe na PiS za orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Opinia publiczna żyła tą wypowiedzią i komentarzami przez pół tygodnia. W nieoficjalnych rozmowach z politykami PiS można było usłyszeć krytykę tej wypowiedzi. Wprost sformułował ją Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie doradca prezydenta. Jego zdaniem tego typu wypowiedzi oddalają PiS od młodszych wyborców. Ardanowski dziwił się, że wokół Kaczyńskiego nie ma doradców, którzy powstrzymaliby go od takich stwierdzeń.