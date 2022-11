Były ksiądz Jacek M. trafił w ręce policji. Jechał na Marsz Niepodległości

Były ksiądz Jacek M. ma na swoim koncie pięć wyroków skazujących. W lipcu 2022 roku skazany nieprawomocnym wyrokiem za nawoływanie do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego. Sprawa z czerwca tego roku dotyczyła znieważania uczestników Marszu Równości. Kolejne dwa wyroki sądy wydały we wrześniu i październiku 2021 roku. Wtedy za antysemickie nawoływania Były ksiądz otrzymał karę jednego roku ograniczenia wolności oraz 10 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązanie do prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

11 listopada Jacek M. ponownie trafił w ręce policji. Funkcjonariusze zatrzymali byłego księdza we Wrocławiu, gdy ten był w drodze na Marsz Niepodległości organizowany pod hasłem Polak w Polsce gospodarzem. – Policjanci, mając na uwadze bieżące ustalenia i informacje o mogących wystąpić zagrożeniach, na podstawie art. 15 punkt 1 ustęp 3 Ustawy o Policji, podjęli decyzję o zatrzymaniu Jacka M. Czynności te są obecnie kontynuowane – tłumaczył asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu.

Policjant doprecyzował, że przepis, do którego nawiązał mówi o tym, że policja ma prawo zatrzymać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

