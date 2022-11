„Niedyskrecje parlamentarne”: Pierwszy raz Ziobry. Imponująca cecha Morawieckiego

Mariusz Kamiński nie jest podobno dobrze oceniany jako szef MSWiA przez Jarosława Kaczyńskiego. Od dawna mówi się o możliwej zmianie na tym stanowisku. Ambicje, żeby zostać nowym ministrem tego resortu wyraża Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

– Premier obawiał się, że to Hoffman zostanie nowym szefem jego kancelarii, ale okazało się, że minister ma większe aspiracje – mówi nasz informator.

Politycy Solidarnej Polski artykułują w mediach społecznościowych swój żal do telewizji publicznej za to, że nie są zapraszani do TVP. Do zaskakującej wymiany zdań doszło między dziennikarzem Samuelem Pereirą a politykami Michałem Wójcikiem i Januszem Kowalskim.

Dziennikarz TVP na Twitterze wspomniał o „porażce komunikacyjnej partii rządzącej”. „Donald Tusk jeździ po kraju, a PiS śpi. To, że szef PO może bez większego problemu opowiadać kłamstwa, szerzyć amnezję ws. swojego dorobku jako premiera i sam sobie zaprzeczać, praktycznie bez żadnej kontry – to porażka komunikacyjna PiS” – ocenił. Na ripostę ze strony działaczy Zjednoczonej Prawicy nie trzeba było długo czekać. „Proszę nie wypłakiwać się na Twitterze i zachowywać jak mężczyzna. Solidarnej Polski nie ma w waszym medium od dawna i da się z tym żyć” – skomentował Michał Wójcik, minister w KPRM.