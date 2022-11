Z samochodu prawie nic nie zostało. 22-latek zginął w tragicznym wypadku

Funkcjonariusze policji informują, że do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 listopada około godz. 1.20. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Gronowice, oddalonej o 10 km od Kluczborka w woj. opolskim. Pojazdem podróżowali obywatele Ukrainy, 22-latek i 18-latka.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący 22-latek w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem na prostym odcinku drogi. Auto wypadło z jezdni na pole i uderzyło w drzewo. Skala zniszczeń była na tyle duża, że potrzebny był numer VIN, by prawidłowo zidentyfikować prawie w całości zniszczony samochód – było nim Audi A6.

Tragiczny wypadek pod Kluczborkiem. Nie żyje mężczyzna

22-latek został zakleszczony w aucie. Żeby go wyciągnąć, służby musiały użyć sprzętu hydraulicznego. Po wydostaniu kierującego z samochodu przystąpiono do reanimacji. Ta nie przyniosła jednak skutku. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Z kolei 18-letnia pasażerka wyszła z pojazdu o własnych siłach. Została przetransportowana do szpitala i nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

„Policjanci ruchu drogowego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratury zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną jak i ustalili świadków” – czytamy w komunikacie policji z Kluczborka. Szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmą się funkcjonariusze.

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci z Kluczborka apelują o zachowanie ostrożności na drogach. „Nadmierna prędkość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lekkomyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii” – informują za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek w Elektrowni Bełchatów. Zginął 32-latekCzytaj też:

Kobieta w ciąży miała poważny wypadek samochodowy. Była pijana