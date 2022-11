Premier zwołał Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego

Poinformował o tym rzecznik rządu, Piotr Mueller. Nie podał, jaki jest powód zwołania pilnej narady w sprawie bezpieczeństwa.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych został powołany zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego z 9 października 2020 r.. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie „koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa”.

We wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów, obwód kijowski, miasto Charków, a także Połtawę, Mikołajów, Dniepr, Żytomierz, Chmielnicki, Lwów, Czerkasy, Odessę i Czernihów. Uderzenia nastąpiły po wycofaniu się Rosji z Chersonia i zachodniego brzegu Dniepru w zeszłym tygodniu.

