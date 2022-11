Wybuch w okolicach Hrubieszowa. Dwie osoby nie żyją

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy. Okoliczności zdarzenia pozostają nieznane. – Nie wiemy, co się stało, teren jest zabezpieczony – powiedział w rozmowie z Radiem Zet sekretarz gminy Dołhobyczów. Na miejsce jedzie wojewoda lubuski Lech Sprawka.

– Apeluję, by nie publikować niepotwierdzonych informacji – powiedział podczas briefingu prasowego rzecznik rządu Piotr Muller.

