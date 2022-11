Nowy sondaż Kantar. PiS znów wyprzedza KO, ale dystans jest mały

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się, w listopadzie PiS mógłby liczyć na poparcie 30 proc. ankietowanych. Tuż za nim plasuje się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28 proc. To różnica dwóch punktów procentowych, na granicy błędu statystycznego.W lipcu i październiku to Koalicja Obywatelska miała nieco więcej zwolenników niż partia rządząca.

Konfederacja i PSL pod progiem wyborczym

Obecnie podium zamyka Polska 2050, na którą chciałoby głosować 9 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. procentowy). Nie zmienia się poparcie dla Lewicy (7 proc.) ani dla PSL (4 proc.). Na Konfederację chciałoby głosować 4 proc. respondentów, na Kukiz ’15 2 proc. ankietowanych, a na Porozumienie Jarosława Gowina1 proc. Mniej niż 1 proc. poparcia odnotowała Agrounia. 15 proc. ankietowanych na pytanie o to, kogo chciałoby widzieć w Sejmie, odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

– Listopadowe wyniki badania preferencji wyborczych muszą ostudzić radość w szeregach Koalicji Obywatelskiej, chociaż analizując tegoroczne wyniki poparcia dla tej formacji, obserwujemy pewien trend wzrostowy– skomentowała te wyniki Urszula Krassowska z Kantar Public.

W przeprowadzonym ostatnio sondażu dla DoRzeczy na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość(Zjednoczona Prawica), które uzyskało 35,9 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach uplasowała się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni,Inicjatywa Polska) z wynikiem 27,7 proc. oraz Polska 2050 (11,6 proc.).

Badanie Kantar Public wykonano 4-9 listopada na próbie reprezentatywnej 975 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=664 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach).

