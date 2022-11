Pilne spotkanie w BBN. Zwołano też posiedzenie Rady Ministrów

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Nie podał, jaki jest powód zwołania pilnej narady, ale decyzja może mieć związek z sytuacją w Ukrainie i zmasowanym atakiem Rosji przeprowadzonym 15 listopada.

– W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w BBN z członkami Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszelkie informacje, które zostaną przedstawione na komitecie, zostaną przekazane, jeżeli to będzie możliwe, w jak najszybszym zakresie opinii publicznej. Apeluję, aby do tego czasu nie publikować niepotwierdzonych informacji – mówił Piotr Mueller.

Z kolei na godzinę 21 zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów.

Wojna w Ukrainie

We wtorek 15 listopada w godzinach popołudniowych alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium kraju z wyjątkiem okupowanego Krymu. Agencja Ukrinform przekazała, że szefowie administracji regionalnych poinformowali o pracy obrony przeciwlotniczej w obwodach: kijowskim, winnickim, połtawskim i mikołajowskim.

Rosjanie zaatakowali m.in. Lwów. Ukraińska Prawda donosiła o co najmniej sześciu eksplozjach. Mer miasta Andrij Sadowy zamieścił wpis na swoim profilu na Telegramie z którego wynika, że część mieszkańców została pozbawiona dostępu do prądu.

Zełenski zamieścił krótki film po ataku Rosji. „Leci do nas jeszcze 20 rakiet"

Rosjanie uderzyli w infrastrukturę. Władze Ukrainy: Sytuacja jest krytyczna