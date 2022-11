Wybuch w Przewodowie. Zełenski: stało się to, przed czym ostrzegaliśmy

We wtorek agencja Associated Press nieoficjalnie poinformowała, że na terytorium Polski spadły rosyjskie rakiety. Pentagon oświadczył, że nie może na razie potwierdzić ani zdementować tych informacji. Nie potwierdziły ich także polskie władze. 15 listopada Rosja przeprowadziła zmasowany atak w wielu obwodach Ukrainy.

Do skutków ataku oraz do wybuchu w okolicach Hrubieszowa odniósł się prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

– Dziś Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy. W sumie 90 pocisków. Dotknęły one system elektroenergetyczny,przedsiębiorstwa, budynki mieszkalne. Dziś to, przed czym ostrzegaliśmy,wydarzyło się. Terror nie ogranicza się do granic naszych państw – mówił na nagraniu na Telegramie dodając, że „rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę”. Tych doniesień na razie nie potwierdziły polskie władze.

– Ile razy Ukraina mówiła, że państwo terrorystyczne nie ograniczy się do naszego kraju? Dalszy rozwój rosyjskiego terroru to tylko kwestia czasu” – dodał. „Im dłużej Rosja czuje się bezkarna, tym więcej zagrożeń będzie dla każdego, kto znajdzie się w zasięgu rosyjskich rakiet. Wystrzelenie rakiety na terytorium NATO. To rosyjski atak rakietowy na zbiorowe bezpieczeństwo! To bardzo istotna eskalacja. Musimy działać – mówił Zełenski.

– I chcę teraz powiedzieć wszystkim naszym polskim braciom i siostrom: Ukraina zawsze będzie was wspierać! Zwycięstwo jest możliwe, gdy niema strachu! Wy i ja go nie mamy – powiedział prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Pilna narada w sprawie bezpieczeństwa

We wtorek w trybie pilnym zwołano posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, a także dodatkowe posiedzenie rządu.

– W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w BBN z członkami Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.Wszelkie informacje, które zostaną przedstawione na komitecie, zostaną przekazane, jeżeli to będzie możliwe, w jak najszybszym zakresie opinii publicznej. Apeluję, aby do tego czasu nie publikować niepotwierdzonych informacji – mówił Piotr Mueller przed posiedzeniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Dodatkowe posiedzenie rządu rozpoczęło się o godz. 21:00.

