Polskie władze reagują na wybuch w Przewodowie. „Podwyższamy gotowość niektórych jednostek”

Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Tuż po godzinie 22 zorganizowano specjalny briefing prasowy, podczas którego rzecznik rządu Piotr Muller oraz szef BBN Jacek Siewiera skomentowali wydarzenia z Przewodowa. W wyniku wybuchu zginęło dwóch mężczyzn.

Wybuch w Przewodowie. Zwiększono gotowość jednostek wojskowych

– Chcemy aby komunikaty miały wyraźnie ścisły i klarowny charakter, tak żeby nie dochodziło do żadnych przeinaczeń informacji. Dzisiaj doszło na terytorium powiatu hrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci 2 obywateli Polski. Na miejscu w tej chwili przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację, która miała miejsce w miejscu. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić – powiedział Piotr Muller.

Rzecznik rządu dodał, że „w związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji – podwyższono gotowość niektórych jednostek wojskowych na terytorium Polski oraz zwiększono gotowość bojową innych służb mundurowych na terenie naszego kraju”. – Jednocześnie przed chwilą zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć weryfikacji czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 NATO – podkreślił Piotr Muller.

Andrzej Duda rozmawiał z szefem NATO

Szef BBN poinformował, że w związku z poważną sytuacją, Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. – Weryfikujemy przesłanki wykorzystania artykułu 4 sojuszu, czyli konsultacji wszystkich członków NATO dotyczących właściwej odpowiedzi. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie z kluczowymi sojusznikami – podkreślił Jacek Siewiera dodając, że jest w stałym kontakcie z amerykańskim doradcą ds. bezpieczeństwa.

– Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą na temat ostatnich doniesień – podała kilka minut później rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson.

Wybuch w miejscowości Przewodów. Najnowsze informacje

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy.

Czytaj też:

Wybuch w Przewodowie. Są pierwsze reakcje z RosjiCzytaj też:

Eksplozja w Przewodowie. Jest pierwszy komentarz Pentagonu