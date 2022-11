Świadkowie opowiadają o wybuchu w Przewodowie. „Nikt nie przyszedł na mszę do kościoła”

Dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Okoliczności zdarzenia pozostają na razie nieznane. Po naradzie w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek mundurowych. Piotr Muller dodał również, że polskie władze weryfikują czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Wybuch w Przewodowie. Relacje świadków

Z relacji jednego ze świadków eksplozji wynika, że nad miastem widoczne były kłęby dymu. – Mieszkam 300 metrów od miejsca wybuchu. Byłem na balkonie, nie widziałem, jak to leciało, ale usłyszałem wybuch: najpierw jeden, potem drugi. Było jeszcze w miarę jasno, po piętnastej – opowiadał 28-letni Dawid w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”. – Część osób poszła w stronę wybuchu, ale na miejscu szybko pojawiła się policja i straż pożarna i nikogo nie dopuszczali do miejsca eksplozji. Większość mieszkańców się ewakuowała – relacjonował mężczyzna.

Głos zabrał także proboszcz z pobliskiej parafii. – Akurat przygotowywałem się do mszy. Usłyszałem wybuch. Gosposia mówi, że były dwa, ale ja rękę daję sobie uciąć, że jeden. Na mszę świętą o godzinie 17 nie przyszedł nikt z mieszkańców, byłem w kościele zupełnie sam – podkreślił ks. Bogdan Ważny.

— Usłyszałem wielki huk, to uderzyło około kilometr od mojego domu, przestraszyłem się, że to jest wojna. Znam ofiary, jeden z nich był moim kolegą ze szkolnej ławki, ok. 60 lat. Drugiego też dobrze znałem, zawsze się witaliśmy – powiedział Onetowi jeden z mieszkańców Przewodowa.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment eksplozji.

twitter

Wybuch w miejscowości Przewodów. Najnowsze informacje

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy.

Czytaj też:

Polskie władze reagują na wybuch w Przewodowie. „Podwyższamy gotowość niektórych jednostek”Czytaj też:

Wybuch w Przewodowie. Są pierwsze reakcje z Rosji