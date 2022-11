Morawiecki o wybuchu w Przewodowie. Zapowiedział międzynarodowe śledztwo

– Polska jest członkiem NATO, najsilniejszego paktu wojskowego na świecie. Zarówno ja, jak i Andrzej Duda rozmawialiśmy z naszymi sojusznikami zarówno z NATO, jak i z UE. W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku których zmarło dwóch Polaków. Chciałbym złożyć kondolencje bliskim ofiar. Nie zostawimy rodzin samym sobie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział, że polskie służby pracują wraz z międzynarodowymi ekspertami nad wyjaśnieniem okoliczności wybuchu w Przewodowie. – Poprosiliśmy o to wsparcie naszych sojuszników – powiedział premier.

Szef rządu powiedział, że podczas narady w BBN i nadzwyczajnym posiedzeniu rządu podjęto decyzję o podwyższeniu gotowości jednostek bojowych, w szczególności w kontekście przestrzeni powietrznej. Mateusz Morawiecki dodał, że trwają rozmowy w sprawie ewentualnego uruchomienia artykułu 4 NATO. – Zdecydowaliśmy również o wezwaniu ambasadora Rosji do MSZ. Pozostajemy w stałym kontakcie z rządem Ukrainy. Na miejscu zdarzenia są od kilku godzin nasze służby – mówił premier.

Wybuch w Przewodowie. Najnowsze informacje

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy.

Okoliczności zdarzenia pozostają na razie nieznane. Po naradzie w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek mundurowych. Piotr Muller dodał również, że polskie władze weryfikują czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Czytaj też:

Świadkowie opowiadają o wybuchu w Przewodowie. „Nikt nie przyszedł na mszę do kościoła”Czytaj też:

Pałac Prezydencki: Trwa pilna rozmowa prezydentów Andrzeja Dudy i Joe Bidena