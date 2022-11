Gen. Cieniuch dla „Wprost”: Dopóki nie otrzymamy Patriotów, Polska nie ma efektywnej obrony przeciwrakietowej

Eliza Olczyk, „Wprost”: W Przewodowie spadła rakieta. Podobno zabłąkana. Zabiła dwóch mężczyzn. Czy można było temu zapobiec?

Gen. Mieczysław Cieniuch: Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że – statystycznie rzecz biorąc – taki incydent, zamierzony lub nie, może nastąpić. Zagrożone takimi zdarzeniami są terytoria dwóch województw graniczących z Ukrainą czyli lubelskie i podkarpackie.

Procedury na wypadek takiej sytuacji pewnie były przygotowane i mam nadzieję, że postąpiono zgodnie z nimi. Pewności nie mam, bo czym innym jest informowanie społeczeństwa, a czym innym działanie odpowiednich służb, wojska czy instytucji państwowych.

Jak powinno wyglądać modelowe zachowanie służb i instytucji państwowych po takim zdarzeniu jak uderzenie rakiety?

W modelowej sytuacji powinniśmy mieć na granicy z Ukrainą rozwinięte systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jednak dopóki nie otrzymamy zamówionych przez nas baterii Patriot, to nie mamy efektywnej obrony przeciwrakietowej. Dlatego trudno było zapobiec temu incydentowi.

Gdy do Polski zostaną dostarczone dwie pierwsze baterie Patriot, to wyobrażam sobie, że mogłyby osłaniać tamten kierunek. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie obydwu baterii tam skierować, a przecież mogą być też inne potrzeby, to wtedy nadal nie będziemy zabezpieczeni. Z obliczeń wynika, że aby zapobiec takim zdarzeniom na całym kierunku wschodnim i północnym potrzeba by nam było ośmiu baterii Patriot. Na razie to jest dla nas nieosiągalne.