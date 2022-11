Zawód: maminsynek. „Matki chętniej obsługują synów. Córki muszą radzić sobie same”

Krystyna Romanowska: Coraz więcej mężczyzn nie ma nic przeciwko temu, żeby być na czyimś utrzymaniu, mieszkać z rodzicami. Liczba kobiet, które chcą być na czyimś utrzymaniu sukcesywnie się zmniejsza. Co to mówi o społeczeństwie? Co to mówi o przyszłości, o związkach?

Dr Katarzyna Szumlewicz: To nam na pewno wiele mówi o tym, jak zostali wychowani mężczyźni (przyzwyczajeni do bycia obsługiwanymi) i kobiety (bardziej samodzielne). Wśród „gniazdowników” w wieku 25-34 lat i starszych o wiele więcej mężczyzn nieżonatych, czyli kawalerów, mieszka ze swoimi rodzicami niż ma to miejsce w populacji niezamężnych kobiet. W wieku 25-34 lata na 100 kobiet mieszkających z rodzicami przypada 132 mężczyzn, a w wieku 35-44 na 100 kobiet przypada 170 mężczyzn.