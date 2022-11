Miejskie kamery uchwyciły mężczyznę leżącego na ławce. Nagle nastąpił zaskakujący zwrot akcji

Straż miejska z Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim poinformowała na Facebooku o nietypowej interwencji. Operator miejskiego monitoringu zauważył na jednej z kamer mężczyznę leżącego na ławce przy grillowisku znajdującym się na terenie uzdrowiska Solanki. Zawiadomił dyżurnego straży miejskiej "z uwagi na temperaturę powietrza i godzinę wieczorną". Ten zdecydował o wysłaniu na miejsce patrolu. "Jak się później okazało starszy mężczyzna leżał tam przez ponad godzinę" – czytamy we wpisie.

Nietypowa interwencja straży miejskiej

Zanim strażnicy dotarli na teren uzdrowiska, doszło do zaskakujących scen. W pewnej chwili mężczyzna poderwał się z ławki i zaczął się rozbierać. Po ściągnięciu z siebie okrycia wierzchniego i koszulki wyszedł na jedną z alejek i... zaczął ćwiczyć. Kamery uchwyciły, jak wykonuje przysiady, rozciągnięcia i podskoki. „Interwencja zakończyła się przeprowadzeniem rozmowy” – poinformowała inowrocławska straż miejska. Udostępniono też nagranie z monitoringu, na którym widać leżącego, a następnie trenującego mężczyznę.

„Zepsuli panu trening”

Po wpisem na Facebooku pojawiły się setki komentarzy. Część internautów chwaliła straż miejską za słuszną reakcję, inni podeszli do sprawy żartobliwie. „Muszę przyznać, że co by nie mówić kondycję ten Pan ma” – napisała jedna z użytkowniczek. „Zepsuli panu trening” – stwierdziła inna. Jeszcze inni żartowali, że "to King Bruce Lee...karate mistrz".

