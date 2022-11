Pogrzeby ofiar tragedii w Przewodowie. Uroczystości tylko dla nielicznych

Pierwsza z ofiar eksplozji, 62-letni Bogusław W. z Przewodowa, zostanie pochowany w sobotę w południe. Drugi pogrzeb, 60-letniego Bogdana C. z Setników, zaplanowano na godzinę 13:00 w niedzielę. Msze pogrzebowe będzie koncelebrował biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski Mariusz Leszczyński.Poinformował o tym ks. proboszcz Bogusław Ważny z parafii w Przewodowie. Uroczystości będą miały charakter państwowy, ale władze prosiły o uszanowanie prywatności rodzin ofiar.

– Te pogrzeby będą miały charakter państwowy, ale tak jak powiedział pan prezydent, powtarzam tę prośbę – by uszanować prywatność osób, które będą chowały swoich bliskich – mówił Polsat News wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik. Agnieszka Strzępka,rzecznik wojewody lubelskiego, dodała, że zgodnie z wolą rodziny w uroczystościach nie wezmą udziału media ani osoby spoza grona rodziny, przyjaciół i współpracowników.

Tragedia w Przewodowie. Śmierć przy granicy z Ukrainą

15 listopada 62-letni Bogusław W. i 60-letni Bogdan C. zginęli podczas pracy w suszarni zboża położonej około 6 km od granicy z Ukrainą. W gospodarstwo uderzyła rakieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Prawdopodobnie była to rakieta S-300, wystrzelona przez armię ukraińską. Miała ona strącić rosyjską rakietę, której celem była położona przy granicy z Polską elektrociepłownia w Dobrotworze w obwodzie lwowskim. Śledztwo w sprawie wybuchu rakiety prowadzi polska prokuratura.

15 listopada siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu blisko 100 rakiet i dronów.

Czytaj też:

Wybuch w Przewodowie. „Prokuratura bada hipotezę o rakiecie wystrzelonej z Rosji”Czytaj też:

Nocny wpis Andrzeja Dudy. „Kłamią tak, że nawet prokuratury nie można zawiadomić”