Pogrzeb pierwszej ofiary tragedii w Przewodowie. Uroczystość miała charakter państwowy

W sobotę o godz. 12:00 odbył się pogrzeb pierwszej ofiary eksplozji w Przewodowie, 62-letniego Bogusława W. Uroczystości miały charakter państwowy, ale zgodnie z prośbą rodziny, liczbę gości ograniczono i uszanowano jej prywatność.

Pogrzeb pierwszej ofiary tragedii w Przewodowie

Jak podaje TVP Info, w uroczystościach pogrzebowych Bogusława W. wzięło udział ponad dwieście osób, wśród nich rodzina i bliscy ofiary, a także wojewoda lubelski Lech Sprawka, doradca prezydenta prof. Dariusz Dudek, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valach, a także parlamentarzyści i przedstawiciele władz lokalnych.

Mszy św. w kościele pw. św. Brata Alberta w Przewodowie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. W uroczystości uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego.

W kościele i przed świątynią zgromadzili się także licznie mieszkańcy Przewodowa i okolicznych miejscowości. Po mszy świętej kondukt żałobny przeszedł na pobliski cmentarz.

Pogrzeb drugiej ofiary eksplozji w Przewodowie, 60-letniego Bogdana C. z Serników odbędzie się w niedzielę.

Tragedia w Przewodowie. Śmierć przy granicy z Ukrainą

15 listopada 62-letni Bogusław W. i 60-letni Bogdan C. zginęli podczas pracy w suszarni zboża położonej około 6 km od granicy z Ukrainą. W gospodarstwo uderzyła rakieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Prawdopodobnie była to rakieta S-300, wystrzelona przez armię ukraińską. Miała ona strącić rosyjską rakietę, której celem była położona przy granicy z Polską elektrociepłownia w Dobrotworze w obwodzie lwowskim. Śledztwo w sprawie wybuchu rakiety prowadzi polska prokuratura.

15 listopada siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu blisko 100 rakiet i dronów.

