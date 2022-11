Groźny wypadek we Wrocławiu. Autobus wjechał w przejście podziemne

Do zdarzenia doszło około godziny 21:00 przy rondzie Reagana we Wrocławiu. Według wstępnych ustaleń autobus wycieczkowy zderzył się z samochodem osobowym, wypadł z ronda, przebił bariery zabezpieczające i wjechał do przejścia podziemnego.

Portal wroclaw.pl informował, że dwóch pasażerów autobusu trafiło do szpitala, a wśród poszkodowanych jest także osoba z auta, o które otarł się autobus. Kierowca był zakleszczony w pojeździe, a pomocy udzielały mu na miejscu służby ratunkowe. Jego życia nie udało się uratować – podała Gazeta Wrocławska. Na miejscu reanimowano nieprzytomne osoby, które wyciągnięto z przedniej części pojazdu.

– Nie potwierdziła się wstępna informacja o potrąconych pieszych. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Dwoje pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala – powiedziała asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wieczorem przed 23:00 akcja ratunkowa na miejscu była w toku.

twitter