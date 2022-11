Tragiczny finał bójki w Gorlicach w Małopolsce. 25-latkowi zadano śmiertelną ranę w serce

Jak donosi Gazeta Krakowska, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na placu zabaw przy ul. Norwida w Gorlicach w województwie małopolskim.

25-latek miał m.in. ranę serca

Okolicznych mieszkańców zbudziły krzyki bójki. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wzięło w niej udział siedem osób, a w ruch poszły także noże i maczeta.

Wczesnym rankiem do gorlickiego szpitala został przewieziony samochodem przez matkę i brata 25-letni mężczyzna, który brał udział w bójce. Na jego ciele znajdowały się liczne rany cięte i kłute.

Niestety, jedna z nich uszkodziła serce. Lekarze nie byli już w stanie uratować życia mężczyzny, który zmarł w wyniku wykrwawienia.

Przesłuchowani twierdzili, że wyłącznie bronili się

Zatrzymania podejrzanych w tej sprawie trwały do sobotniego wieczora. Ostatecznie zatrzymano sześć osób, w wieku między 24 a 38 lat. W niedzielę Prokuratura Rejonowa w Gorlicach postawiła im zarzuty, dotyczące udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym.

Wyjaśnijmy, że tego rodzaju przestępstwo polega na tym, że wszyscy uczestnicy byli zarówno stroną atakującą, jak i broniącą się. W trakcie przesłuchań podejrzani mieli przyznać, że brali udział w zdarzeniu. Jednocześnie podkreślali, że wyłącznie bronili się i nie mieli wpływu na śmierć 25-latka.

Wnioski o areszt wobec trzech podejrzanych

Organy ścigania nie ukrywają, że zarówno ofiara, jak i zatrzymani, mieli związki z przestępczością narkotykową.

– Zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 158 § 3 Kodeksu karnego. Ponieważ następstwem bójki była śmierć człowieka, sprawcom grozi od roku do lat 10 pozbawienia wolności. Niektórzy usłyszeli również zarzuty z art. 159 KK w związku z użyciem niebezpiecznych narzędzi. W tym przypadku kara pozbawienia wolności to od 6 miesięcy do lat 5. Złożyliśmy też wnioski do sądu o areszt tymczasowy dla trzech uczestników bójki ze skutkiem śmiertelnym. W poniedziałek rozpatrzy je gorlicki sąd – poinformował prokurator Tadeusz Cebo, szef Prokuratury Rejonowej w Gorlicach.

