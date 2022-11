Warszawscy drogowcy kosili trawę mimo śniegu. „Szkoda nie zrobić roboty”

Pod koniec ubiegłego tygodnia synoptycy ostrzegali przed opadami śniegu na południu, wschodzie i w centrum Polski. Śnieg spadł m.in. w Warszawie. Delikatna warstwa białego puchu nie przeszkodziła jednak ursynowskim ogrodników. Aktywiści z „Projektu Ursynów” zamieścili na swoich mediach społecznościowych zdjęcie Przemysława Wagnera.

Widać na nim kilku robotników, którzy z kosiarkami, którym niestraszny jest śnieg. „Urząd dzielnicy tak dba o nieistniejący Park nad Południową Obwodnicą Warszawy, że rozpoczął koszenie śniegu wzdłuż ul. Płaskowickiej” – zaznaczyli członkowie stowarzyszenia na Facebooku. Odpowiedział im burmistrz Ursynowa Robert Kempa, który podkreślił, że terenem zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Warszawa. Na Ursynowie kosili trawnik mimo śniegu

Polsat News poprosiło zarządcę terenu o komentarz do tej sytuacji. - Prace związane z utrzymaniem zieleni nad tunelem S2 realizował wykonawca inwestycji WeBuild. Wystąpiliśmy do firmy WeBuild o przekazanie wyjaśnień w tej sprawie – powiedziała portalowi rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA. Małgorzata Tarnowska zaznaczyła, że dyrekcja uczulała na to, że koszenie powinno być uzależnione od warunków atmosferycznych.

Głos zabrała również w rozmowie z serwisem haloursynow.pl pracownica firmy, która na zlecenie drogowców kosiła trawnik. – Wiem, że to dziwne, ale przyjechaliśmy z daleko, wypaliliśmy paliwo, więc szkoda nie zrobić roboty – powiedziała. – Trawie to obojętne. Przy śniegu dobrze stoi, więc idzie szybko – dodała kobieta.

