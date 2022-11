Dron przy granicy z Białorusią. Policja i Straż Graniczna o szczegółach

Lubelska policja na swoich profilach w mediach społecznościowych podała, że na polu uprawnym w rejonie przygranicznym, w powiecie bialskim, znaleziono drona wykorzystywanego do przemytu. „Na miejscu trwają czynności prowadzone przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej” – poinformowano w krótkim komunikacie.

Dron służący do przemytu przy granicy z Białorusią

Nieco więcej o szczegółach sprawy opowiedziała Wprost.pl dyżurna lubelskiej policji. Dron został zauważony około południa w miejscowości Cieleśnica. – Dron nie zawierał żadnych przedmiotów. Istniało prawdopodobieństwo, że to jest dron, który miał służyć przemytnikom, ale nic nie zostało przy nim znalezione. Maszyna została zabezpieczona i przekazana Straży Granicznej – usłyszeliśmy.

Sytuację skomentował również nam kpt. SG Dariusz Sieniecki. Dron został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. W sprawie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające. Dron znajdował się około 10 kilometrów od granicy państwowej. Obecnie nie możemy potwierdzić, że granica została nielegalnie przekroczona przez dron – powiedział rzecznik prasowy komendanta NOSG.

Drony wykorzystywane do przemytu wyborów akcyzowych

Sieniecki dodał, że „dron nie jest niczym nadzwyczajnym, bo już wcześniej zdarzało się, że bezzałogowe statki powietrzne były wykorzystywane do przemytu wyborów akcyzowych w mniejszych ilościach”. Rzecznik podkreślił, że dron mógł być również użytkowany poza rejonem.

Polskie służby na granicy mierzą się z dronami, które są wykorzystywane do transportu kontrabandy, głównie papierosów. Do takiej sytuacji doszło m.in. na początku 2022 roku. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej przejęli drona, który został przekazany funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Każdy przelot w strefie nadgranicznej powinien być zgłoszony do SG.

