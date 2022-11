Prawo i Sprawiedliwość na równi pochyłej? Joński: Działacze PiS już wiedzą, że pieniędzy nie ma

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Mundial w Katarze przypłacony życiem wielu osób



Organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej przez Katar, od samego początku budziła ogromne kontrowersje. Kraj bez sportowych tradycji, finansowany przez biznes petrochemiczny i mający sobie często za nic prawa człowieka w wątpliwych okolicznościach został gospodarzem wielkiego turnieju.

– Mamy to gdzieś w głowie i nie mogę przejść obojętnie, ale oczywiście kibicuję polskiej drużynie. Grupa nie jest łatwa. Mam jednak nadzieję, że pokażemy ładny futbol. Mam też nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to z FIFA odpowiedzą za to przed sądem – mówi Dariusz Joński zapytany o to, czy śledzi mistrzostwa świata w piłce nożnej.