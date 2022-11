Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Wojewoda podpisał rozporządzenie

31 sierpnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o podpisaniu przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego rozporządzenia przedłużającego zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej do 30 listopada 2022 r. Decyzja była spowodowana pracami związanymi z instalacją elektronicznych elementów bariery przy granicy z Białorusią.

W poniedziałek 21 listopada wojewoda podlaski poinformował że zakaz będzie obowiązywał do 31 grudnia br. Rozporządzenie weszło w życie we wtorek. Zostało wydane w oparciu o przepisy 1 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Zakaz dotyczy obszaru „od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej – Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498” oraz „od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444”.

Obszar objęty zakazem będzie dobrze oznakowany. W widocznych miejscach będą ustawione tablice z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.

Zapora przy granicy z Białorusią. Montaż urządzeń elektronicznych

18 listopada zakończył się montaż pierwszego odcinka zapory elektronicznej wzdłuż granicy z Białorusią. Działający już system kamer i czujników ruchu rozciąga się na długości 21 km. Do użytku zostało oddane Centrum Nadzoru w Białymstoku, które będzie stanowić „serce” całego systemu.

W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że z Białorusi do Polski próbowało przedostać się 55 cudzoziemców. Na odcinku w Narewce 15 osób podchodziło pod barierę, ale wycofały się na Białoruś.

