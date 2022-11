Zabawna sytuacja na mszy św. w kościele w Poznaniu. „To jak w internet to idzie, to będziemy mieli tu ostro”

Msze św. dla dzieci mają nieco inną formułę, niż dla dorosłych.

Dzieci odpowiadają na pytania

Różnica polega na tym, że kazanie jest dostosowane do wieku najmłodszych wiernych, czyli ma formę pogadanki. Tłumacząc prawdy wiary, ksiądz od czasu do czasu zadaje dzieciom pytanie.

Podobnie jak w szkole, taka metoda dydaktyczna pozwala zarówno skupić uwagę najmłodszych, jak i lepiej zrozumieć im problematykę kazania.

Kazanie o niebie i piekle

W sieci pojawił się fragment kazania, zarejestrowanego podczas transmisji mszy św. dla dzieci w parafii Świętej Trójcy w Poznaniu. Ksiądz tłumaczył dzieciom kwestię zbawienia.

– Słuchajcie, kto idzie do piekła? Jak sądzicie? Przecież tam nie chcemy iść. Kto jednak do tego piekła pójdzie? – zapytał duchowny.

Dzieci udzielały odpowiedzi, a ksiądz wyjaśniał dzieciom, czy ich przemyślenia są słuszne. – Złodzieje – brzmiała jedna z odpowiedzi. – Masz rację. Jak ktoś kradnie i nie chce się nawrócić, to idzie do piekła – uzupełnił ksiądz. – Rozwodnicy – powiedziało inne z dzieci. – Jak się dobrze sprawują i do kościoła chodzą, to mogą się zbawić – sprostował ksiądz.

„Kaczyński”

Wśród odpowiedzi wymieniono jeszcze zabójców czy złych ludzi. Nagle padła propozycja, która wywołała śmiech wśród wiernych.

– Kaczyński – rzucił pewien chłopiec. Ksiądz obrócił sytuację w żart. – No, tego bym się nie spodziewał. To jak w internet to idzie, to będziemy mieli tu ostro – skomentował duchowny.

Następnie wyjaśnił, że przy tego typu pytaniach nigdy nie chodzi o wskazanie konkretnych osób. – Tego nie wiemy, nie możemy wiedzieć, kto idzie do piekła. Kto o tym decyduje, kto idzie do piekła albo do nieba? Pan Jezus – dodał ksiądz.

twitterCzytaj też:

Nieoczekiwana decyzja papieża Franciszka ws. Caritas Internationalis. „Lepsze dostosowanie do statutowych funkcji”Czytaj też:

Pogrzeb drugiej z ofiar tragedii w Przewodowie. Niedzielna uroczystość przebiegła inaczej