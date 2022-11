Polska pod wpływem niżów Wisgard oraz Denise. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższym czasie Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego Wisgard znad północnego Atlantyku oraz niżu Denise z rejonu Morza Czarnego. Południowo-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem frontu atmosferycznego, który przyniesie wilgotne i zimne powietrze polarne morskie.

W środę wieczorem strefa opadów śniegu oraz śniegu z deszczem przesunie się nad obszar województw lubelskiego i podkarpackiego. W nocy będzie się przemieszczać na kolejne województwa i nad ranem dojdą do woj. łódzkiego i śląskiego. Opady momentami będą intensywne. Miejscami może spaść nawet do 10 cm białego puchu. W czwartek będzie padać we wschodniej, centralnej oraz południowej Polsce, od godzin popołudniowych coraz mniej.

Ostrzeżenia pogodowe IMGW

W związku z opadami IMGW wydał dwa rodzaje żółtych ostrzeżeń pogodowych. Pierwszy z alertów dotyczy marznących opadów. Ostrzeżenia 1. stopnia dotyczą w całości województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz części powiatów w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz śląskim. Kierowcy oraz piesi z marznącymi opadami deszczu lub mżawkami powodującymi gołoledź będą zmagać się maksymalnie do godz. 3 w czwartek.

Drugi rodzajów alertów dotyczy intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywać w całości w woj. lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim oraz części woj. mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego. Według prognoz może spaść nawet do 15 cm białego puchu. W zależności od regionu alerty mogą stracić ważność najpóźniej o godz. 18 w czwartek.

Opadu śniegu ustąpią przed weekendem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z czwartku na piątek zaznaczył, że opady śniegu będą jeszcze lokalnie obserwowane we wschodniej i południowej części kraju, ale będą zdecydowanie słabsze. Jedynie w wysokich partiach Tatr i Beskid może spaść do 8 cm białego puchu. W rejonie występowania opadów śniegu temperatura minimalna wyniesie nawet 3 kreski na minusie, a w ciągu dnia od -1 stopnia Celsjusza do +1 st. C.

Czytaj też:

Pogoda do piątku. Będzie trudno o optymizmCzytaj też:

Grzybobranie nadal możliwe. Tym prawdziwkom niestraszne były mróz i śnieg