Błaszczak nie chce, by Patrioty z Niemiec trafiły do Polski. Ma inny plan

„Po kolejnych atakach rakietowych Rosji, zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy” – napisał Mariusz Błaszczak na Twitterze.

Na słowa polskiego wicepremiera zareagował ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Zwarych. „Potrzebujemy jak najbardziej nowoczesnych systemów przeciwrakietowych, aby niebo nad Ukrainą było bezpieczne. Bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo Polski i Europy, ponieważ barbarzyństwo Rosji nie przestrzega granic” – napisał.

Środa to kolejny dzień intensywnych ataków Rosji na ukraińskie miasta. Spowodowały one m.in. blackout w Kijowie i Lwowie oraz odłączenie od zasilania ukraińskich elektrowni. Sytuację relacjonujemy na żywo we Wprost.pl.

Patrioty dla Ukrainy? Pomysł Kaczyńskiego

O możliwości przekazania Ukrainie niemieckich Patriotów mówił w trakcie spotkania w Tomaszowie Jarosław Kaczyński. – Zaznaczam, że wyrażam tu mój własny, osobisty pogląd, ale uważam, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Wówczas pozwalałoby to zapewne skuteczniej, niż przy pomocy S-300, zestrzeliwać rakiety przeciwnika. Z drugiej strony uchroniłoby to nas przed tego rodzaju wydarzeniami, jak to, które miało miejsce w Przewodowie. Jednocześnie, gdyby Rosjanie postanowili nas zaatakować, to też byłaby dla nas ochrona – argumentował prezes PiS.

Niemcy zaoferowali Polsce Patrioty

Przypomnijmy, że po wydarzeniach w Przewodowie niemiecki rząd zaoferował Polsce wsparcie w ochronie przed atakami z powietrza. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht powiedziała na łamach dzienników „Rheinische Post” i „General-Anzeiger”, że Niemcy mogą wesprzeć Polaków myśliwcami Eurofighter i systemami obrony powietrznej Patriot. – To nasza największa odpowiedzialność, aby NATO nie stało się stroną wojny – zaznaczała.

Szef polskiego MON Mariusz Błaszczak odniósł się do propozycji w poniedziałek rano. „Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dotyczącą rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą” – napisał na Twitterze.

