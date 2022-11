„Niedyskrecje do słuchania”: Zdrada w PiS-ie na Śląsku. Wojna w PO w Warszawie

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Posłuchaj fragmentu odcinka:

Polityczną sensacją mijającego tygodnia była utraty władzy przez PiS w sejmiku śląskim. Trzech radnych PiS z tego sejmiku, w tym marszałek województwa Jakub Chełstowski, przeszło na stronę opozycji i razem z nią odwołało PiS-owskie władze w samorządzie wojewódzkim.

Cała trójka dość mgliście tłumaczyła, dlaczego porzuciła obóz PiS. Twierdzili m.in., że partia rządząca kłóci się z Unią Europejską, przez co nie samorząd wojewódzki nie ma dostępu do funduszy europejskich. W PiS natomiast mówią, że doszło do korupcji politycznej i że radni mieli obiecane posady za dokonanie tej wolty.