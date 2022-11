Kobieta nie żyje, jej mąż trafił do szpitala. Sprawca wypadku był pijany

79-letnia kobieta nie żyje a jej dwa lata młodszy mąż w ciężkim stanie trafił do szpitala - to bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w Sadłowicach. Sprawca kolizji kierował autem pod wpływem alkoholu.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 26 listopada 2022 roku w Sadłowicach w województwie lubelskim. Na drodze z Puław do Janowca doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. – Kierujący BMW, jadąc od strony Puław w kierunku Janowca, po wykonaniu manewru wyprzedzania, kontynuując jazdę lewym pasem ruchu, na łuku drogi doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka oplem – poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach Ewa Rejn-Kozak. Samochodem podróżowały dwie starsze osoby – za kierownicą siedział 77-latek a na fotelu pasażera siedziała jego 79-letnia żona. Małżeństwo odniosło bardzo poważne obrażenia – kobieta zginęła na miejscu, a mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kierowca nie pierwszy raz jechał pijany Sprawcą zdarzenia był 36-letni kierowca BMW. Mężczyzna wyszedł z wypadku bez szwanku. Jak się okazało, kierował samochodem pod wpływem alkoholu. – Badanie wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna kierował samochodem nie mając do tego uprawnień. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane kilka lat temu za kierowanie w stanie nietrzeźwości – przekazała komisarz Ewa Rejn-Kozak. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. – Po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do policyjnego aresztu – dodała Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji. Akcję ratunkową przeprowadzały oddziały straży pożarnej z Puław, Opatkowic i Góry Puławskiej, zespoły ratownictwa medycznego, oraz policja, która zabezpieczyła ślady, mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności sobotniej tragedii. Czytaj też:

Kierowca niewyspany jest jak kierowca pijany. Konsekwencje zmęczenia za kółkiemCzytaj też:

Dlaczego ludzie po wypiciu alkoholu w ogóle wsiadają za kółko?