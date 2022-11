„Niedyskrecje parlamentarne”. Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-ie. Lewica złości się na Biedronia

PiS chce dogadać się z lewicą w sprawie nowej ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Wszystko po to, żeby uzyskać fundusze z krajowego planu odbudowy.

– Jakieś rozmowy z politykami lewicy są prowadzone – przyznaje osoba z kręgów rządowych.

Bogdan Rymanowski w Radiu Zet zasugerował, że najprawdopodobniej pojawi się nowa ustawa, dotycząca przeorganizowania Izby Dyscyplinarnej, zgodnie z pierwotną wersją przygotowaną w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Pojawiło się więc pytanie, czy „jeśli Solidarna Polska nie zagłosuje w tej sprawie, to czy Włodzimierz Czarzasty i jego partia zagłosuje tak jak poprzednio i pomoże PiS-owi”.

– Ja nie pomagałem poprzednio PiS-owi, bo tak jak my głosowali jeszcze Hołownia i PSL – zaznaczył wicemarszałek Sejmu. Dodał, że pomagał i działał „na rzecz Polski”. – 780 miliardów złotych jest dla Polski, a nie dla żadnego PiS-u – stwierdził, po czym dodał, że nie podpisze się pod nową ustawą, dopóki nie będzie spełniała „kamieni milowych i nie doprowadzi do tego, że do Polski dotrą pieniądze”.Tylko, że PiS poważnie rozważa ustawę, która będzie spełniała warunki postawione przez Komisję Europejską

– Decyzja w tej sprawie nie zapadła, ale Jarosław Kaczyński zaczyna przyzwyczajać elektorat do myśli o ugodzie z Unią Europejską – mówi nasz rozmówca.