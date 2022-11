Rośnie presja migrantów. Najnowsze informacje z polsko-białoruskiej granicy

Polscy pogranicznicy uspokajają, że dzięki zaporze sytuacja w regionie znacząco się uspokoiła. Jednak w ciągu ostatnich dni na polsko-białoruskiej granicy pojawia się coraz więcej osób, które usiłują przedostać się na polską stronę.

Sytuacja na granicy. Nowy raport z 29 listopada

28 listopada do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 68 osób – informuje Straż Graniczna. Poprzedniej doby było to 45 osób.

„18 cudzoziemców, obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Egiptu i Syrii nielegalnie przeprawiło się przez rzekę Świsłocz, a obywatel Kuby przez rzekę Leśna Prawa. Zatrzymano 3 pomocników – obywateli Ukrainy, którzy przyjechali łącznie po 7 obywateli Syrii” – podaje Straż Graniczna.

W poniedziałek funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 21 tys. osób. Od 24 lutego było to łącznie 8,053 mln osób. 28 listopada z Polski do Ukrainy odprawiono 21 tys. osób. Od 24 lutego było to łącznie ponad 6,241 mln osób.

Trwa budowa zapory na granicy

Na granicy polsko-białoruskiej montowane są kolejne elementy umocnień. 18 listopada odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej.

W piątek 25 listopada poinformowano o oddaniu kolejnego 16-kilometrowego odcinka bariery elektronicznej. Łącznie system zamontowano już na 37 kilometrach granicy. W poniedziałek polskie służby pokazały nagranie, które obrazuje, jak w praktyce działa bariera.