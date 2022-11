Sędzia Igor Tuleya wraca do pracy. Przywrócono mu immunitet i pełne wynagrodzenie

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wydała wyrok ws. zażalenia na decyzję odmawiającą zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tuleyi. – W związku z wnioskiem sędziego Sądu Okręgowego Igora Tuleyi o wyłączeniu nas od udziału w rozpoznaniu sprawy oświadczamy, że złożyliśmy zdanie odrębne do uchwały połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż uznaliśmy za nietrafny pogląd prawny przyjęty w tej uchwale – powiedział sędzia Wiesław Kozielewicz.

– Uważamy też, a daliśmy temu wymiar w naszych orzeczeniach, że uchwała ta nie ma mocy zasady prawnej. Traktujemy ją za to jako jeden z wielu poglądów prawnych dotyczących kwestii należytej obsady sądu czy sprzeczności składu sądu z przepisami prawa – kontynuował.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydała decyzję ws. sędziego Igora Tuleyi

Przewodniczący składu razem z sędzią Dariuszem Kalą zwrócili uwagę w oświadczeniu, że „sędziowie słusznie wyczuleni na działania, które w ich ocenie świadczą o zagrożeniu dla sędziowskiej niezawisłości i niezależności, swoimi wnioskami o wyłączenie sędziów kwestionują prawo sędziego do korzystania z uprawnienia do zdania odrębnego, które od dziesięcioleci powszechnie uznaje się w świecie prawniczym za gwarancję niezależności i niezawisłości”.

Następnie Kozielewicz odczytał wyrok, w którym zaskarżona uchwała została utrzymana w mocy. Uchylone zostały również punkty uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu Tuleyi w czynnościach służbowych i obniżeniu jego wynagrodzenia na czas zawieszenia. Kosztami sądowymi postępowania ws. wniosku o wyrażenia zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratora został obciążony Skarb Państwa.

Kamila Gasiuk-Pihowicz o decyzji ws. Tulei

„Wiemy od początku, że Tuleya nie popełnił żadnego przestępstwa. Popełnili go ci, którzy z politycznych przyczyn go zawiesili, odebrali mu immunitet i nie dopuszczali do orzekania. Tuleya pokazał, że walka ma sens. Zbigniew Ziobro przegrywa, ale kaganiec wciąż nałożony” – skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

