Raport SG ws. nielegalnego przekraczania granicy z Polską. Diametralna zmiana w ciągu roku

Straż Graniczna poinformowała, że we wtorek 29 listopada do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie dostać się 46 osób. Chodzi o obywateli Syrii, Afganistanu, Iraku, Egiptu, Jemenu. Pięciu Syryjczyków dostało się do naszego kraju wbrew przepisom, przeprawiając się przez rzekę graniczną Świsłocz na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Krynkach.

Z kolei w rejonie placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Mielniku grupy cudzoziemców liczące 12 osób podchodziły pod barierę, lecz na widok polskich patroli osoby wycofały się w głąb Białorusi. Do pozostałych zdarzeń z udziałem cudzoziemców doszło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Szudziałowie i Białowieży.

Granica polsko-białoruska. Kolejne próby nielegalnego przedostania się do naszego kraju

Straż Graniczna podsumowuje, że w tym miesiącu było 2 158 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dla porównania rok temu do naszego kraju wbrew przepisom próbowało dostać się 8 900 razy. W sumie w 2022 r. SG odnotowała 14 019 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

25 listopada uruchomiono kolejny 16-kilometrowy odcinek bariery elektronicznej, który działa na terenie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Szudziałowie oraz części placówki SG w Krynkach. Jest tam około 250 kamer. Łącznie bariera elektroniczna łącznie ma już długość 37 km. Docelowo system perymetryczny ma mieć około 206 km i składać się z ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

Czytaj też:

Tak w praktyce działa zapora przy granicy z Białorusią. SG pokazała nagranieCzytaj też:

Wiceszef MSWiA humorystycznie o zaporze przy granicy z Białorusią. „Patrol SG nie zawsze zdąży”