Prof. Solarz: Za wschodnią granicą mamy nową wojnę stuletnią

Jakub Mielnik, „Wprost”: Czego uczy nas wojna na Ukrainie?

Prof. Marcin Solarz: W innych okolicznościach, w odniesieniu do rewolucji przemysłowej David Landes napisał, że wówczas świat zerwał się z kotwicy i sądzę, że to bardzo pasuje także do obecnej sytuacji. Świat zerwał nam się z kotwicy, otwierając także nowe możliwości interpretacji rzeczywistości.

I jakie są te nowe interpretacje?

Na przykład takie, że wojna za naszą wschodnią granicą jest kolejną odsłoną tego, co nazywam nową wojną stuletnią. Nawiązanie do wojny stuletniej jest o tyle uprawione, że przecież tamta średniowieczna wojna między Francją a Anglią też nie trwała bez przerwy sto lat. Norman Davies opisał ją bardzo trafnie, że był to czas nieszczęść, rozciągnięty na sto lat. Tak jak obecnie.