Niejasna rola kardynała Wojtyły. „Nie wierzę, by polski Episkopat był gotowy na taki gest”

Na początku trzeba krótko przypomnieć o co chodzi. Otóż w ostatnim „Plusie Minusie” Tomasz Krzyżak i Piotr Litka przedstawili historię księdza, który przez lata był przestępcą seksualnym. O jego działaniach wiedziała bezpieka, ale i przełożeni, a jednak przez lata go przenosili z miejsca na miejsce, pozwalając mu na takie, a nie inne działania. Autorzy ostrożnie przyznają, że nie wiemy, jaka była w tym wszystkim rola kard. Karola Wojtyły, ale nie ukrywają, że był on odpowiedzialny za decyzje wobec tego księdza, przynajmniej w czasie części z jego duchownej kariery.