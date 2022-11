Pilna narada w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. Przyszłość Ziobry wisi na włosku?

Platforma Obywatelska wraz z politykami Lewicy i Polski 2050 złożyła wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Poparcie dla inicjatywy opozycji zadeklarowali także posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz ruchu Kukiz'15. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że będą twardo broni swojego ministra.

Przyszłość Ziobry wisi na włosku?

Jak się jednak okazuje, sprawa przyszłości ministra sprawiedliwości nie jest w pełni rozstrzygnięta. W środę 30 listopada tuż po godzinie 14 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się pilna narada z udziałem najważniejszych polityków partii rządzącej. Na Nowogrodzką przyjechali m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin oraz Mariusz Błaszczak.

Z informacji Polsat News wynika, że jednym z omawianych tematów ma być wniosek w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości. W tym kontekście dziennikarze przytoczyli słowa, które padły podczas konferencji Zbigniewa Ziobry. Pytany o spór z premierem, lider Solidarnej Polski podkreślił, że jest to konflikt o dalszą taktykę negocjacji z UE. – Pamięć jest krótka i niektórzy twierdzą, że kto inny ostrzegał przed konsekwencjami warunkowości i przyjęcia KPO, i ktoś inny przekonywał, że nie będzie problemu i pieniądze dostaniemy – komentował Zbigniew Ziobro.

– Mam nadzieję, że pan premier wyciąga wnioski. Gwarantował, też na forum Sejmu, że nie ma zagrożenia dla pieniędzy. Żadne pieniądze nie będą blokowane i Unia nie będzie nas szantażować nowymi mechanizmami. Mam pytanie do państwa czy tak się dzieje, czy jest inny scenariusz? Jeżeli jest, musimy wyciągnąć z tego wnioski – dodawał minister sprawiedliwości.

Terlecki o tarciach w koalicji

Po zakończeniu trzygodzinnej narady Ryszard Terlecki zapewniał, że to było rutynowe spotkanie z sejmowym tygodniu. – Mamy wiele bieżących spraw do omówienia. Jeszcze mamy jedno posiedzenie Sejmu przed końcem roku, trzeba być do tego przygotowanym. Jest tam parę ważnych wydarzeń. Nawet wotum nieufności wobec jednego z naszych ministrów. Było o czym rozmawiać – opowiadał.

Pytany o napięte relacje między koalicjantami, wicemarszałek Sejmu stwierdził, że spór to za dużo powiedziane. – Są różnice zdań w różnych kwestiach, ale one nas szczęśliwie jeszcze nie dzielą. Zobaczymy jak wypadnie głosowanie w następnym tygodniu – zaznaczył.

