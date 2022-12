Nagranie z listą życzeń księdza hitem sieci. „Wymagania jak Depeche Mode”

Nagranie przedstawia duchownego, który wymienia listę życzeń związanych z przyjmowaniem go po kolędzie. „Czarna herbata, zimna płyta, pieczywo białe. Kolędowy „rider” księdza z Przegędzy hitem w sieci!” – podpisał nagranie portal rybnik.com.pl. „Rider” z angielskiego oznacza m.in. aneks do umowy, w którym artysta określa swoje wymagania związane z występem. Niekiedy spędzają one sen z powiek organizatorom wydarzenia.

„Proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem, 10 minut przed kolędą i potem nas odwieźć. Gdyby to był problem, albo było to gdzieś blisko, nie trzeba przyjeżdżać” – mówi na filmie ksiądz. „Z chęcią zjem, ale nie w każdym domu. Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść. Natomiast ja jestem na diecie i niewiele mogę, trzeba uważać na to – dodaje. Następnie wymienia życzenia dotyczące napojów i jedzenia.

„Jeśli chodzi o picie, to piję tylko zwykłą, czarną herbatę bez żadnych dodatków, jeszcze taką słabszą. To jest jedyne, co piję. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę, wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Pieczywo białe, bez dodatków. Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowe. Jakieś lekkostrawne, nie takie jakieś ciężkostrawne” – mówi na filmie ksiądz.

Ksiądz przedstawił listę życzeń przed kolędą. Internauci komentują

Jeden z użytkowników pod filmem na YouTube pisał, że nie widzi w życzeniach nic złego. „Nie ma chyba co się przyczepiać na siłę, wiadomo że ludzie chcą z księdzem posiedzieć coś zjeść. Dobrze, że mówi wprost niż miałby odmawiać potem w domach. Nie przesadzajmy. Choć sam jestem ateistą to akurat tutaj nie widzę niczego złego... Hejt na siłę”– (pisownia oryginalna – red.).

„Chrystus też tak wybierał co będzie jadał a co nie? co będzie pijał...a co nie....na jakim ośle maja po niego i apostołów przyjechać? No i z przytupem.... zimna płyta na kolacyjkę pewnie jagnięcinka koszerna. Kasta kapłańska co za pycha co za pawian”... – odpisał mu wzburzony internauta (pisownia oryginalna – red.). „Tu nie chodzi o spis potraw ale o gigantyczna arogancję duchowieństwa” – zgodził się z nim inny (pisownia oryginalna – red.). „Hahahah szkoda, że nie powiedział, jaka ma być temperatura w aucie i w domu. Wymagania jak Depeche Mode, żeby przyjechać do Polski” – zakpił inny.

„Ja nie widzę problemu, jestem z małej wsi i byłem ministrantem i wierni zawsze coś szykowali dla księdza. Nawet była niepisana zasada że ci co na końcu szykowali kolację, ludzie sami się umawiali kto w tym roku itd. dla ministrantów też zawsze coś było:D” – pisał kolejny internauta (pisownia oryginalna – red).

Film został nagrany w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Ksiądz Kazimierz Cichoń, administrator parafii nie odpowiadał na prośby mediów o komentarz.

