Po byłego szefa warszawskiej policji przyszło pięciu uzbrojonych agentów. „Po co ta szopka?”

Michał Domaradzki wydał oświadczenie ws. swojego zatrzymania przez CBA. Po szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy wysłano pięciu uzbrojonych agentów. – To generał policji. Po co ta szopka, można go było wezwać – skomentował stołeczny urzędnik.

Michał Domaradzki, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego warszawskiego ratusza, został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym afery wokół zakładów chemicznych w Policach – poinformowało RMF FM. Podczas toczącego się od dwóch lat postępowania ustalono, żebyły szef komendy stołecznej policji mógł nielegalnie udostępnić niejawne materiały. Domaradzki odniósł się do sprawy w specjalnym oświadczeniu. Szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy potwierdził zatrzymanie przez służby. Dodał, że został przesłuchany i postawiono mu zarzuty „w sprawie urzędowej związanej z jego funkcjonowaniem jako dyrektora pionu bezpieczeństwa w stołecznym ratuszu". Michał Domaradzki zatrzymany przez CBA Były szef warszawskiej policji podkreślił, że „nigdy nie uchylał się od współpracy z organami państwa", a całą sprawę „można było załatwić bez konieczności sięgania po zastosowane środki". „Stawiane zarzuty oraz sposób zatrzymania oceniam jako krok czysto polityczny. Jako wieloletni funkcjonariusz policji nie zgadzam się na takie funkcjonowanie państwa. Będę bronił swojego dobrego imienia" – podsumował. O szczegółach sprawy informuje również TVN Warszawa. Zarzuty przedstawione Domaradzkiemu dotyczą przekroczenia uprawień. Po szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza wysłano pięciu uzbrojonych agentów. – To generał policji, były szef Komendy Stołecznej Policji. Po co ta szopka, można go było wezwać – komentuje sprawę jeden z warszawskich urzędników. Według rzeczniczki stołecznego ratusza Moniki Beuth zatrzymanie było „pokazowe".

