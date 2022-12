Kolejny atak na kancelarię komorniczą. Samorząd mówi „dość”

„Wczoraj doszło do kolejnego ataku na komornika sądowego. Napastnik, z użyciem ostrego narzędzia, zdemolował wejście do kancelarii. Komornikowi szczęśliwie udało się ujść z życiem. Ilu komorników musi zginąć, zanim doczekamy się właściwej reakcji odpowiednich służb?” – napisał na Twitterze Robert Damski. Nie podał okoliczności zdarzenia.

Jak informuje PAP w środę o godz. 18:00 w Piotrkowie Trybunalskim agresywny mężczyzna przyszedł pod jedną z kancelarii, gdzie głośno i wulgarnie żądał rozmowy z jednym z komorników o bardzo podobnym nazwisku, prowadzącym inną kancelarię w mieście.

Rzecznik Krajowej Rady Komorniczej Marek Grzelak relacjonował, że w mieszkaniu położonym nad kancelarią przebywał komornik ze swoją córką.

Napastnik uszkodził drzwi do kancelarii. Komornik próbował go uspokoić. Tłumaczył, że kancelaria jest nieczynna, a on nie jest osobą o którą chodzi.

– Rozwścieczony mężczyzna wybił ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, szybę w drzwiach kancelarii. Komornikowi udało się w końcu wystraszyć napastnika, który zbiegł – poinformował rzecznik KRK. Informację o zniszczeniu szyby w drzwiach potwierdziła asp. szt. Izabela Gajewska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dodała, że funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie o zakłóceniu miru domowego oraz uszkodzenie mienia.

Za uszkodzenie mienia grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Zakłócenie miru domowego zagrożone jest m.in. karą grzywny i jednego roku więzienia.

W piątek 18 listopada 42-letni mężczyzna zaatakował w Łukowie na Lubelszczyźnie komorniczkę. Zadał jej 40 ciosów nożem. Kobieta zmarła.

Krajowa Rada Komornicza chce reakcji od resortu sprawiedliwości

„Krajowa Rada Komornicza zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem stanowczej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań, w celu zapewnienia komornikom bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności, które prowadzimy w celu realizacji orzeczeń niezawisłych Sądów. Uważamy za absolutnie niedopuszczalne jakiekolwiek dezawuowanie naszej pracy, którą wykonujemy w imieniu Rzeczypospolitej i nie godzimy się na sytuację, w której komornicy sądowi są traktowani bez należnego im szacunku” – poinformowała Rada w związku z zabójstwem komorniczki.

Samorząd domaga się powołania zespołu, z udziałem przedstawicieli samorządu komorniczego, który „wypracuje rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo komornikom sądowym, asesorom i aplikantom komorniczym oraz pracownikom kancelarii".

