Przeszukanie w biurze Ewy Wrzosek. Prokuratura chce jej uchylić immunitet

Prokurator Jarosław Onyszczuk ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia poinformował o przeszukaniu u prokurator Ewy Wrzosek. Zabezpieczono sprzęt komputerowy. Sprawa ma związek z jej nielegalną inwigilacją Pegasus. Prokuratorzy z Lex Super Omnia są silni i nie dadzą się zastraszyć. – To jest celowy atak skierowany na mnie i stowarzyszenie – powiedziała Wrzosek. Zaapelowała też do prokurator z Prokuratury Krajowej i Regionalnej w Szczecinie, że „stoją po złej stronie”.

Przeszukanie u prokurator Ewy Wrzosek

Krzysztof Parchimowicz dodał, że Lex Super Omnia „od początku było solą w oku przełożonych”. – Powstanie stowarzyszenia było inwigilowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, swoją cegiełkę dołożył zastępca prokuratora generalnego – mówił członek Lex Super Omnia. Parchimowicz zaznaczył, że „nie ulegną szykanom i stowarzyszenie pozostanie ostoją wolnej myśli w prokuraturze”.

Członek Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Piotr Gąciarek skomentował, że „szykana prokuratorów Zbigniewa Ziobry wobec odważnej, niezależnej prok. Ewy Wrzosek jest skandalem”. Krzysztof Śmiszek z Lewicy zaznaczył, że do przeszukania doszło momencie, kiedy prokurator miała wokandę. „Najpierw odebranie sprawy wyborów kopertowych, potem zsyłka, pegasus, zarzuty dyscyplinarne, a teraz to. Ciąg technologiczny ziobrowskich prześladowań trwa” – stwierdził.

Ewa Wrzosek komentuje przeszukanie. Zwróciła uwagę na aferę Pegasusa

Wrzosek w rozmowie z TVN podkreśliła, że do przeszukania doszło w pokoju służbowym w siedzibie prokuratury, w której pracuje. – Odebrano dwa służbowe komputery i służbowy pendrive. W tym dniu nie byłam obecna tutaj w prokuraturze, zostałam wysłana do sądu na całodniową wokandę, więc byłam poza jakimkolwiek kontaktem – tłumaczyła Wrzosek. Dodała, że poszła „w zastępstwie prokuratora, który tego dnia został w prokuraturze”

– W mojej ocenie moja nieobecność była wymuszona tymi działaniami. Ona była zaplanowana i celowa, tak abym nie mogła uczestniczyć w tych czynnościach. A takie prawo mi przysługiwało – mówiła. Wrzosek nie otrzymała oficjalnej informacji o przeprowadzonym przeszukaniu. Wrzosek zaznaczyła, że sprawa ma wniosek przedmiotowy z afera Pegasusa, ale to nie jest to samo postępowanie, bo tam jest osobą pokrzywdzoną.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadziła również czynności z innymi pracownikami prokuratury, w której pracuje Wrzosek. – Panie prokuratorki dysponowały wiedzą, którą mogły pozyskać wyłącznie z tej nielegalnej inwigilacji Pegasusem. Prokurator prowadzący postępowanie, w której jestem osobą pokrzywdzoną, bardzo kategorycznie domagał się ode mnie wydania telefony, udostępnienia loginów i haseł do mojej poczty elektronicznej – relacjonowała.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu warszawskim prokuratorom

Tymczasem Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała o uchyleniu immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom: Ewie W. z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i Małgorzacie M. z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz. Zarzut, jaki prokuratura chce przedstawić Ewie W. dotyczy nakłonienia w lipcu 2020 r. Małgorzaty M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla niej oraz Michała Domaradzkiego.

Ewa W. miała nakłaniać Małgorzatę M. do niedopełniania obowiązków służbowych poprzez przekazanie osobom nieuprawnionym, w tym Domaradzkiemu informacji z toczącego się postępowania, a także niedopełniania obowiązków służbowych i zaangażowania się w działalność polityczną poprzez formułowanie wobec Domaradzkiego sugestii o medialnym wykorzystaniu bezprawnie uzyskanych informacji w toczącej się w 2020 r. kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.

Sprawa wypadków autobusów w Warszawie

Prokuratura wyjaśnia, że chodziło o dwa wypadki warszawskich autobusów, do których doszło latem 2020 r. Domaradzki miał wykorzystywać swoją znajomość z Ewą W., aby poznać wyniki badań krwi i moczu na obecność narkotyków u kierowcy autobusu. Prokuratura opublikował korespondencję. Ewa W. miała zwrócić się w tej sprawie do swojej znajomej Małgorzaty M. Ewa W. miała przekazywać wyniki śledztwa Domaradzkiemu.

„Gosieńka RT jest Twoim dłużnikiem – a ja trzy razy bardziej” pisała Ewa W. do koleżanki. Ewa W. sugerowała także linię obrony kierowcy autobusu. Domaradzki miał przekazywać wyniki śledztwa Trzaskowskiemu. Prokuratura zaznaczyła, że Domaradzki miał próbować zniszczyć materiał dowodowy zapisany w telefonie, co miały uchwycić kamery monitoringu ratusza. Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetu Ewie W. oraz Małgorzacie M. do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Po byłego szefa warszawskiej policji przyszło pięciu uzbrojonych agentów. „Po co ta szopka?”Czytaj też:

Brejza w PE: Inwigilacja mojego otoczenia miała na celu dyskredytację całej opozycji