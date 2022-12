Lex Czarnek 2.0. Sejm zmienił decyzję Senatu

W głosowaniu nad zmianami w prawie oświatowym wzięło udział 444 posłów. Aby odrzucić sprzeciw Senatu wobec projektu znanego jako „lex Czarnek 2.0” , konieczne było 223 głosów. Za odrzuceniem weta izby wyższej zagłosowało ostatecznie 224 posłów. Przeciwnego zdania było 218 parlamentarzystów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że teraz projekt trafi na biurko prezydenta i to Andrzej Duda zdecyduje ostatecznie, co z „lex Czarnek 2.0” .

Wcześniej nowelizację prawa oświatowego odrzucił Senat, w którym większość ma opozycja. Negatywnie wypowiedziały się o niej także senackie komisje.

Co zmienia lex Czarnek 2.0?

Nowelizacja prawa oświatowego wprowadza zmiany m.in. w działalności organizacji i stowarzyszeń w placówkach edukacyjnych. Jeśli ustawa weszłaby w życie, wówczas znacząco zwiększyłyby się uprawnienia kuratorów oświaty – mieliby prawo do decydowania o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w szkołach. Mogliby również zakazywać niektórym organizacjom wstępu do szkół, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę.

W ustawie znalazły się również zapisy dotyczące m.in. zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi oraz zmian w edukacji domowej. Polegają one na tym, że dziecko w edukacji domowej będzie musiało być przypisane do szkoły lub placówki znajdującej się w województwie, w którym mieszka lub w województwie z nim sąsiadującym, a nie, jak dotąd, do dowolnej w kraju, wybranej przez rodziców.

