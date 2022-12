Wrocławianin zadziwił świat. Nikt wcześniej się nie odważył

Swojego ekstremalnego wyczynu Krzysztof Gajewski dokonał w jaskini lodowej Natur Eis Palace w lodowcu Hintertux w Austrii. Polak płynął na wysokości ponad 3200 metrów w wodzie o temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza. W lodowatej wodzie zanurzył się bez żadnej osłony, nie miał na sobie izolującej pianki. W ten sposób pokonał 2 kilometry, ponad milę.

– Jestem niesamowicie szczęśliwy, zwłaszcza że jest to to trochę więcej niż mila. To niesamowite wyzwanie okazało się cięższe niż się spodziewaliśmy. Połączenie lodu, zimna i naprawdę ekstremalnej wysokości powoduje, że bardzo ciężkie wyzwanie sportowe staje się ekstremalnie ciężkie – mówił po swoim wyczynie wrocławianin.

– W początkowym etapie płynięcia dużo mocniejszy był impuls pierwszego szoku po wejściu do wody i uczucia, że nie można nabrać pełnego oddechu. Później dużo szybciej zaczęły się pojawiać etapy hipotermii. W końcowym momencie traciłem świadomość. Pierwszych 15 minut po wyjściu z wody nie pamiętam. Dotarłem do granicy, do której da się pływać – dodawał.

Wrocławianin pierwszy na świecie. Zrobił to dla kolegi

Polski wyczynowiec nie zamierza jednak na tym poprzestać. Już teraz zapowiadał, że w austriackim lodowcu będzie chciał przepłynąć jeszcze dłuższy odcinek. Sam pomysł bicia rekordów w lodowatej wodzie to nie tylko jego ambicja. Dzięki nagłośnieniu sprawy Gajewski ma nadzieję za nagłośnienie sytuacji pływaka Mateusza Szota i zebranie pieniędzy na jego rehabilitację. Jego kolega uległ bowiem poważnemu wypadkowi i potrzebuje wsparcia życzliwych osób.

