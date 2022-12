TVP obowiązkowo na jedynce. PiS szykuje zmiany w telewizorach

Jak dowiedzieli się od nadawców posłowie Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość zmierza do zmian w ustawie o KRRiT. Według nowych przepisów pierwsze pięć kanałów zarezerwowanych będzie dla nadawcy publicznego. Jedynka na pilocie niezależnie od operatora przeniesie nas na TVP1, a następne cztery przyciski kolejno na: TVP2, TVP Info, program regionalny TVP i TVP Kultura. Ponadto, według posła Grzegorza Napieralskiego, nowelizacja ta da rządowi prawo do decydowania o 30, a nawet 35 pierwszych programach. Zmiany te dotyczyć będą zarówno nadawców, jak i operatorów. To na nich przypadną koszty związane z całym przedsięwzięciem.

„Proporcje łamiące ustawę”

– Telewizja Publiczna zamienia się w sztab wyborczy PiS. Już nawet teraz, bez tych udziwnień, proporcje pokazywania życia politycznego w Polsce w TVP wyglądają tak: rządzący 77 proc., cała reszta, cała opozycja 23 proc., w tym na przykład Koalicja Obywatelska –11 proc. To są skandaliczne proporcje łamiące ustawę o radiofonii i telewizji – mówiła na konferencji prasowej posłanka Śledzińska-Katarasińska.

Odniosła się również do podwyższonych niedawno funduszy na TVP: – Widocznie nawet te proporcje jeszcze nie odpowiadały, bo okazuje się, że dwa miliardy złotych pozwalające na takie proporcje to było za mało, więc dodano sobie 700 milionów, żeby można było jeszcze udoskonalić ten przekaz. A ponieważ będą to programy zaprogramowane na naszych pilotach, to oczywiście Polak będzie musiał słuchać i oglądać tylko i wyłącznie PiS – mówiła posłanka.

„To przygotowanie władzy pod wybory”

– Tylnymi drzwiami PiS próbuje przejąć kontrolę nad naszymi pilotami, nad naszą wolnością. Jeżeli ustawa przejdzie w takiej formie jak mówi pani poseł, to tak naprawdę do 30 lub 35 kanału Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod rządami PIS będzie układała nam programy. Dla osób nieznających się na technologii jest to bardzo znaczące, bo pierwsze 9 kanałów znajdujących się na pilocie będzie należało do PiS. To jest przygotowanie władzy pod wybory parlamentarne – dodał poseł Grzegorz Napieralski.

Czytaj też:

TVP dostanie 2,7 mld zł? Radosław Fogiel przestrzega: to powinno być sprawą naturalnąCzytaj też:

„Niedyskrecje do słuchania”: Ziobro bez dodatkowych kandydatów na posłów. „18 mandatów im starczy”