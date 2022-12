Prezes PiS na konwencji Partii Republikańskiej. Znów nawiązał do słów Agnieszki Holland

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął udział konwencji programowej swojego koalicjanta, Partii Republikańskiej. Mówił, że „wielkiej, pozytywnej zmianie” sprzeciwia się mniejszość, którą reprezentuje hasło: „żeby było tak, jak było”.

– Historia i to nie tylko Polski układa się zwykle tak, że jest mniejszość zainteresowana utrzymaniem tego, co było. Żeby było, tak, jak było. To jest hasło sformułowane w naszym kraju i to nie przez polityka, ale skądinąd wybitną panią reżyser (Agnieszkę Holland, która wcześniej już odnosiła się do tych słów – red.). Ono ma charakter uniwersalny, odnoszący się do tej dialektyki między wielką, pozytywną zmianą, a tymi co chcą bronić czegoś, co było co prawda złe – przynajmniej dla większości, ale jednocześnie wygodne, korzystne, pożyteczne dla mniejszości – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Przegrana w wyborach „początkiem złego okresu w dziejach”

Zdaniem prezesa PiS ta mniejszość „ma silne wsparcie ze strony państw, które wychodzą poza formułę do przyjęcia w najbliższym sojuszu”. Podkreślał, że przegrana Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych będzie "początkiem bardzo trudnego, bardzo złego, jeszcze jednego złego okresu w naszych dziejach". – I dlatego naszym zadaniem, któremu musimy poświęcić wszystkie siły, które musimy realizować wbrew wszystkiemu i często własnym kosztem, jest pokonanie tych, którzy próbują się temu wielkiemu projektowi przeciwstawić – przekonywał uczestników konwencji. Te słowa przyjęto oklaskami. Dodał, że dzisiejsza Polska polityczna dzieli się na „obóz patriotyczny”, czyli Zjednoczoną Prawicę, i obóz „o którym w żadnej mierze nie można tego powiedzieć”.

– Wierzę, że ta konwencja jest elementem przygotowania do tego, co nas czeka przez najbliższe miesiące. Musimy działać tak, aby powiedzieć, że wykonaliśmy zadanie i realizujemy wielki projekt dla polskich patriotów i wszystkich Polaków – dodał.

Czytaj też:

Jest decyzja sądu ws. Sikorski kontra Kaczyński. Chodzi o gigantyczną kwotęCzytaj też:

Pilna narada w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. Przyszłość Ziobry wisi na włosku?